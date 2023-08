Etna: trekking al tramonto con serata astronomica

Domenica 6 agosto l’associazione “Etna e Dintorni” guiderà un suggestivo trekking al tramonto immersi nell’incantevole paesaggio delle alte quote dell’Etna; segue serata astronomica con un potente telescopio, anguria e sangria. Il percorso si sviluppa in alta quota (1700 mt circa), sperimentando un particolare alternarsi di recenti lave (1983, 2003, 1949,) e antichi e fitti boschi di pino laricio.

Si raggiunge l’Hornitos vulcanico di S. Barbara, la grotta verticale a pozzo, antica neviera e la Pietracannone presso l’omonimo rifugio. Da li si raggiunge la cima di Monte Vetore dove consumeremo la nostra cena a sacco immersi nel bosco di pini larici che circondano il cono vulcanico. A fine escursione ci saranno le osservazioni astronomiche di saturno, stelle galassie e oggetti deep sky, accompagnati da fresca sangria, anguria.

La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere alla mail info@etnaedintorni.it – solo per informazioni si può telefonare dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 al 3471902220. C’è la possibilità del passaggio in pulmino su prenotazione. Il luogo di raduno è alle ore 17.30 sulla S.P. 92/Etna presso piazzale Ristorante Nuova (è raccomandata la puntualità).