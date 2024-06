Etna trekking: Serra Pizzuta, tra grotte, conetti e con sangria

Un suggestivo trekking al tramonto è organizzato dall’associazione escursionistica “Etna e Dintorni” sabato 8 giugno, sotto le stelle.

La meta dell’escursione e il cono vulcanico di Serra Pizzuta, sull’Etna, tra grotte, conetti e con sangria presso un rifugio bivacco Si tratta di un esclusivo trekking al tramonto ci conduce tra i selvaggi sentieri dell’Etna, attraversando i coni vulcanici e la tipica vegetazione d’alta quota.

Costeggiando il cono di Serra Pizzuta (1705 mt), si toccano le grotte e le recenti lave che circondano il Monte, immergendoci di tanto in tanto nelle dagale e boschi a conifere che resistono tenacemente alle lave etnee. Giunti in cima al cratere si può godere degli spettacolari colori del tramonto sull’Etna e sulla costa ionica. Lungo il nostro percorso si raggiunge il rifugio bivacco dove si consuma la nostra cena a sacco gustando fresca sangria.

Rientro con l’uso di torce in discesa. E’possibile richiedere il passaggio in pulmino da Catania su prenotazione. La prenotazione è obbligatoria alla mail info@etnaedintorni.it. Solo per informazioni di può telefonare al al 3471902220 (NO SMS – ore 9/13 e 16/20). Luogo di raduno: 17 davanti Palaghiaccio di Nicolosi, (coord.: 37° 37’ 03, 15° 01’ 27) – si raccomanda la puntualità.