Etna trekking: alba ad Etna Nord

Sicilia Gaia organizza un piacevole trekking notturno per aspettare insieme l’alba. Esploreremo il versante nord del vulcano attivo più alto d'Europa in attesa di vedere sorgere il sole.

Attraverseremo il teatro eruttivo di quella eruzione che nel 2002 cancellò la vecchia stazione turistica di Piano Provenzana. sedendoci tutti sugli orli craterici più grandi situati lungo la frattura generatasi durante l'eruzione di fianco del 2002; Trasferimenti: mezzi propri.

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ MEDIA; QUOTA DI PARTENZA 1800m s.l.m. (Stazione turistica Piano Provenzana); QUOTA DI ARRIVO 2100 m s.l.m. (bocche eruttive del 2002); QUANTO E' LUNGO IL PERCORSO 5 km circa and/rit.;

COSA PORTARE Zaino, acqua almeno 1.5L, ABBIGLIAMENTO A STRATI (giacca a vento con cappuccio, pile/felpa, maglietta, maglietta di ricambio), pantaloni lunghi, scarponi da trekking, berretto, torcia, bastoncini (facoltativi).

A conclusione dell’escursione per chi avrà piacere , faremo colazione a Zafferana Etnea con Granita e Brioche. € 20 p.p. a partire da 10 partecipanti (include servizio guida Federescursionismo Sicilia + polizza infortuni); € 25 al di sotto i 10 partecipanti (min. 6 partecipanti); GUIDERA'L'ESCURSIONE: Rosario Calcagno (geologo e guida naturalistica).

NOTE: Il presente itinerario è idoneo a medi camminatori o escursionisti allenati. Non è adatto a soggetti cardiopatici, ipertesi e donne in gravidanza. In caso di condizioni meteo non idonee, la guida valuterà o meno un eventuale cambio di itinerario. Appuntamento alle ore 3.30 all'ingresso della stazione turistica di piano provenzana (comunicheremo la posizione google maps ai partecipanti). Prenotazione obbligatoria entro 24 ore prima su https://linktr.ee/siciliagaia. Info 3928079089.