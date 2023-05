Etna trekking all'albero secolare di Piano Bello

Soft trekking rilassante fuori dai circuito di massa tra natura, pace e condivisione, a due passo da Milo. Avrete come scenario un bosco incantato, il centenario albero “Ilice di Carrinu” ed il sentiero di Piano Bello, nel territorio di Milo, all'interno del Parco dell'Etna. Il trekking sarà condotto dalla guida A.I.G.A.E. Gabriele.

Il punto di partenza sarà nel territorio di Milo a 800 m. s.l.m con un dislivello in salita di circa 100 metri e una lunghezza di 5 chilometri - percorso ad anello (livello FACILE se in buona salute- in parte in salita). A piano Bello sarà possibile godere dei colori della natura e di un splendido panorama sulla Val Calanna e i crateri sommitali.

Andrete ad ammirare l’ Ilice di Carrinu, è il più grande e antico leccio (Quercus ilex) dell’Etna. Quest’albero è l’ultimo esemplare di una rigogliosa foresta di lecci che risale a 700 anni fa. Alto 25 metri, con un diametro delle fronde di 30 metri e una circonferenza alla base di circa 5 metri, esso è caratterizzato da un tronco massiccio. Nel corso dei secoli l'Ilice di Carrinu ha resistito sia all'avanzare delle colate laviche, che hanno distrutto intere foreste, sia alle intemperie. A Piano Bello, consumerete il pranzo al sacco e nel primo pomeriggio faremo rientro.

PUNTO D'INCONTRO Piazza Belvedere di Milo alle ore 10:00. Da qui ci sposteremo ognuno con la propria auto (5 minuti) per raggiungere il sentiero. Rientro previsto alle auto intorno alle 15:00. ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO Scarpe da trekking obbligatorie*, abbigliamento comodo , pranzo al sacco, borraccia con almeno 1,5 litro d’acqua, se volete un telo per stendervi in natura. quota di partecipazione € 10,00 - Sotto 12 anni € 5,00. minimo 12 partecipanti max 40 partecipanti.

Per prenotazione con messaggio messaggio whatsapp al 3913953279 con oggetto "Ilice di Carrino 7 maggio" indicando nome, cognome, numero persone partecipanti ed un recapito telefonico. In caso di successiva disdetta, dopo aver effettuato la prenotazione, comunicarlo almeno 24 ore pima. 24 ore prima dell'evento riceverete un promemoria riepilogativo