Etna trekking d'autunno nel fiabesco sentiero di Monte Spagnolo

Sicilia Gaia propone un percorso da fiaba, dalle Case Pirao ci condurrà fino al Monte Spagnolo, uno dei più bei sentieri dell'Etna. Un silenzio assoluto, l' aria trasparente, odori e colori straordinari renderanno questo percorso unico e suggestivo. Accompagnati dalla nostra guida Rosario Calcagno attraverserete la faggeta più estesa dell'Etna, le lave del 1981 che hanno minacciato Randazzo, in un paesaggio lavico veramente suggestivo, ed ancora vedere gli hornitos, piccoli coni vulcanici,le numerose "pietre cannone" un paio di rifugi dove si può sostare, ed una grotta di scorrimento lavico, la grotta Shadlish, tra paesaggi lavici e boschivi in una alternanza di colori diversi.

Percorso di media difficoltà (E) per escursionisti che abbiano un minimo di allenamento. Non ci sono salite molto pesanti ma bisogna comunque percorrere 10 km. Dislivello: da 1150 a 1470. Distanza 10 km A/R - Percorso ad anello. Il contributo di partecipazione è di euro 15 a persona adulta. Sotto i 12 anni euro 8 ( non consigliato a bambini con età inferiore a 10 anni se non abituati ad affrontare percorsi del genere). Meeting point alle ore 09:30 Piazzetta di fronte Bar Maurizio Scrivano a Solicchiata (via nazionale Solicchiata 137). Posizione: https://goo.gl/maps/1ZZLEHV9agT2RM8D9 Oppure ore 10:15 direttamente inizio sentiero "Case Pirau".

Posizione:https://goo.gl/maps/1xFE4qWK8ySNs6mu8. Numero limitato di partecipanti. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite. Clicca qui per prenotare il tuo biglietto: https://www.eventbrite.it/e/462667780787. Info: whatsapp 3928079089. Escursione non consigliata per cardiopatici e chi soffre di malattie respiratorie. Attrezzatura scarpe da trekking, pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, acqua e pranzo a sacco .