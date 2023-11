Etna trekking d'autunno: tra i colori della faggeta di timparossa

Indirizzo non disponibile

Sicilia Gaia organizza un trekking dedicato ad uno dei percorsi etnei autunnali piu' affascinanti: la faggeta di Timparossa. Accompagnati dalla nostra guida ambientale Federescursionismo, esperto geologo Rosario Calcagno, ci immergeremo tra i colori d'autunno.

Partendo da Piano Provenzana seguiremo la strada per Monte Nero. Incontreremo lave bottoniere e lave di periodi diversi come quelle del 2002 ad Ovest e quelle del 1911ad est. Proseguendo poi il sentiero tra Monte Nero e Monte Ponte di Ferro costeggeremo la bellissima faggeta di TIMPAROSSA, fino a giungere al grazioso rifugio omonimo immerso in un incantevole scenario tra pini e faggi.

Infine chiudendo l’anello ritorneremo percorrendolo a ritroso il sentiero che da Monte Nero ci riporterà a Piano Provenzana.

Data 25 novembre. Meeting point ore 09.30 Chiosco Mare Neve Piano Provenzana. Difficoltà Facile. Km 6 circa. Durata: 5 ore circa. Grado di difficoltà: medio - facile (E). Equipaggiamento: abbigliamento a strati adatto alla stagione, zaino, scarponcini (obbligatori), cappellino, mantellina antipioggia, giacca a vento, 2 lt di acqua.

Quota di partecipazione: € 15,00 a persona (include tour guidato, polizza infortuni e RC). Posti limitati. N.B. Il trekking verrà confermato al raggiungimento di almeno 15 partecipanti. Prenotazione obbligatoria su https://forms.gle/59mfjonotKXTG2E5A. Info 3928079089.

Ulteriori info: Percorso di difficoltà medio facile, sconsigliato a soggetti cardiopatici. Trasporti: mezzi propri. La giornata in programma potrà essere annullata o subire variazioni in caso di condizioni climatiche avverse o per eventuali problemi tecnici.