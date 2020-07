Etna trekking: dal tramonto alla luna piena a Piano dei Grilli

Una nuova suggestiva esperienza sull'Etna (Versante Ovest), dal tramonto al chiaro di luna piena, seguendo il percorso che dalla casermetta della forestale nei pressi di Piano dei grilli, fuori dall'abitato di Bronte, si snoda attraverso M.Minardo,M.Sellato,M.Tre frati,M.Ruvolo, per ritornare a Piano dei Grilli, è conosciuto come anello di M.Minardo. Giudicato uno dei 50 sentieri più belli di Sicilia, consente di vedere l'Etna da un punto di vista "diverso", lave a corda,una grotta di scorrimento lavico,pagliai,vecchi coni vulcanici, boschetti di lecci e roverelle ed una splendida vista dell'Etna dal versante ovest, hanno fatto si che questa zona sia stata indicata come SIC( sito di importanza comunitaria) e ZPS (zona a protezione speciale).

Il percorso completo dsarà di 11 chilometri. Esso non presenta particolari difficoltà, si sviluppa su pista sterrata della forestale Altitudine: da 1150 a 1350 mt - Dislivello:200mt - Difficoltà: medio-facile percorso: 7 km Per questo trekking andremo alla scoperta di Etna ovest e per farlo raggiungeremo il vulcano dalla porta verde, quella di Bronte.

Il nostro appuntamento sarà nel punto base Rifugio Piano dei Grilli (facilmente raggiungibile), un grande altopiano caratterizzato da un piccolo bosco di ginestre dell’Etna. Visiteremo crateri laterali, grotte laviche e ci immergeremo all’interno di uno dei boschi di leccio più grandi dell’Etna, per poi rientrare al punto base. Faremo la cena al sacco l chiaro di luna piena in natura nei pressi del Rifugio ( chi preferirà andare via può farlo trovandoci nei pressi delle auto). INFO - abbigliamento e calzature escursionistiche (scarpe da trekking, pantaloni lunghi, zainetto leggero), cappellino con visiera, bottiglia o borraccia piene di acqua (suggerito 1,5lt), eventuale maglietta di ricambio, cena a sacco, giubbotto, cena al sacco. Vi accompagnerà la guida Sebino Maugeri. Meeting point alle ore 15.30 Life Caffè. Posizione Google maps: nhttps://g.co/kgs/s5q8LH (oppure 16:00 direttamente a Piano dei GRILLI ma FATE ATTENZIONE AD IMPOSTARE GOOGLE MAPS SOLO QUANDO SIETE A BRONTE, PER EVITARE CHE IL NAVIGATORE VI FACCIA SBAGLIARE STRADA). Fine intorno alle 21:30. Contributo di partecipazione di euro 10 a persona, 5 euro fascia d’età sotto i 12 anni ( sarà versato in loco). PRENOTAZIONI messaggio whatsapp al 3913953279 con oggetto " piano dei GrillI" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico.