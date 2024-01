Etna trekking dell'Epifania

Indirizzo non disponibile

In occasione della festività dell’Epifania, Sicilia Gaia organizza un’escursione dedicata al “teatro eruttivo” percorso così definito, ricordando l’eruzione più lunga del XX secolo del 1991-1993 (per ben 473 giorni) il cui fronte lavico si arrestò in località “Piano dell’Acqua”, alle porte dell’abitato di Zafferana Etnea.

Per l’occasione il geologo e guida naturalistica Rosario Calcagno ci racconterà i suoi ricordi, le pressioni emotive vissute dal popolo zafferanese e le dinamiche eruttive di questo evento e, attraverso il sentiero, in parte in lastricato che rasenta l’enorme colata lavica ci condurrà al suggestivo affaccio panoramico in Val Calanna con vista frontale della desertica valle del bove e dei Crateri sommitali.

Al termine dell’escursione ci fermeremo nel centro storico di Zafferana per la pausa pranzo ( pranzo libero o in ristorante su prenotazione), in attesa del meraviglioso viaggio virtuale nello Spazio, all’interno del “Planetario più grande di Sicilia”. Faremo una visita guidata del Planetario e assisteremo allo spettacolo “Il Cielo di Natale”.

IL CIELO DI NATALE". Uno spettacolo affascinante di comete, stelle e costellazioni del cielo notturno. Dopo la spiegazione live degli esperti seguirà uno spettacolare filmato in full dome con il nuovissimo sistema di proiezione in 4K fisheye.



SCHEDA TECNICA ESCURSIONE. Piano dell’Acqua, lava del 1991-’93, Val Calanna. Comune: Zafferana Etnea (Etna E-SE); Tipologia: media difficoltà; Lunghezza del percorso: 4 km a/r; Quota di partenza e arrivo: 800 m s.l.m. (con picco di 1000 m all’affaccio in Val Calanna).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €20,00 P.P. (include trekking guidato, ingresso al Planetario e spettacolo). Riduzione da 4 a 10 anni €10,00. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 5/1 MATTINA SU https://linktr.ee/siciliagaia

INFO 3928079089. APPUNTAMENTO ORE 9.30 (LA POSIZIONE VERRA' INVIATA SUCCESSIVAMENTE ALLA PRENOTAZIONE).