Trekking e bivacco al Rifugio Galvarina

Sicilia Gaia propone un'esperienza di trekking con pernotto in rifugio organizzato dall'Associazione ARCA. Percorreremo la pista altomontana fino a un bivacco posto a circa 7 Km dal punto di partenza, dove ci fermeremo per la notte! Osserveremo tutte le caratteristiche ambientali che il paesaggio estivo dell’Etna ha da offrirci, e per riposarci dopo tutto quel camminare, pernotteremo all’interno del rifugio. L’indomani mattina dopo aver fatto colazione (offerta dall'organizzazione) faremo un trekking nei pressi del rifugio, e poi torneremo al punto di partenza percorrendo la stessa strada fatta all’andata, ritornando arricchiti di una nuova bellissima esperienza.

DURATA: 10 ore di attività fra il primo e il secondo giorno, più pernotto

LUNGHEZZA PERCORSO: 15 km A/R

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO: ore 16 al piazzale del Rifugio Sapienza

EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO: Scarpe da trekking , bastoncini da trekking ,abbigliamento a strati ,acqua (2 Lt) cena al sacco, snack vari, materassino e sacco a pelo, crema solare. Quota di partecipazione €20,00 p.p. include 2 trekking guidati (guida ambientale Federescursionismo) assicurazione, assistenza, organizzazione, colazione. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite entro venerdì 22/7 alle 13.00 o https://www.eventbrite.it/e/386150054207. Info 3928079089.