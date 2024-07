Etna trekking e cena in rigufio Bivacco al chiaro di luna

Una serata speciale e "fresca" immersi nella quiete e nella bellezza del nostro vulcano nel sentiero di Monte Gemellaro, godendoci il tramonto e concludendo con la cena sotto le stelle appoggiandoci in un bivacco Rifugio a fine percorso.

Per questa occasione proponiamo un facile ed affascinante itinerario sull'Etna, dal tramonto fino al calar della sera dove il cielo lascerà alle stelle, lontano dall'inquinamento luminoso della città. Cammineremo lungo un sentiero in leggera salita, ci inoltreremo nel fresco bosco e tra pioppi e pini neri raggiungeremo un'interessante Hornito e poi il rifugio di monte Gemmellaro, in un incantevole paesaggio notturno tra bosco e cielo stellato.

Lungo il percorso ci soffermeremo sulle caratteristiche geologiche e naturalistiche del luogo e ne ammireremo i punti panoramici, scorgendo una visuale MOZZAFIATO sull'Etna e sulla costa Ionica-Etnea. Nella strada del ritorno, arriveremo al Rifugio Bivacco le Ginestre per la cena sotto le stelle. La cena sotto le stelle prevederà un primo (pennette al suino nero e funghi) e un secondo salsiccia con patate. Più bibita.

Eventuali maggiori dettagli tgli saranno comunicati nel promemoria riepilogativo a tutti i prenotati. Percorso Distanza 6 km circa. Difficoltà: facile, per tutti. Dislivello complessivo: 120 mt. ATTREZZATURA : scarpe da trekking, cena al sacco, acqua min. 1,5 lt, felpa, giacca a vento o giubbotto (la sera la temperatura scende la cena sarà all'esterno in natura), torcia elettrica, se volete un telo per stendervi in natura per le pause.

Meeting point alle ore 18.00 di fronte il ristorante la NUOVA QUERCIA contrada Bottara. Belpasso/Nicolosi. Quota di partecipazione per trekking e cena euro 30 adulto, euro 25 sotto i 12 anni.

Oppure messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto " monte Gemellaro con cena 20 luglio" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico. Qualche giorno prima dell'evento riceverete un promemoria riepilogativo con maggiori dettagli e le modalita' per versare un anticipo a conferma della prenotazione.

NUMERO MINIMO 20 PARTECIPANTI PER ATTIVARE L'ESCURSIONE NUMERO MASSIMO 30 PARTECIPANTI ( PER LA CENA) E 40 PER IL TREKKING