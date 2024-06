Etna trekking e cena sotto le stelle

Una serata speciale e "fresca" a quota 1700 mt. immersi nella quiete e nella bellezza del nostro vulcano a Piano Vetore, godendoci il tramonto e concludendo con la cena sotto le stelle appoggiandoci in un bivacco Rifugio lungo il percorso.

Per questa occasione proponiamo un facile ed affascinante itinerario sull'Etna, dal tramonto fino al calar della sera dove il cielo lascerà alle stelle, lontano dall'inquinamento luminoso della città. Il percorso di Monte Nero degli Zappini, con partenza da Piano Vetore, è uno dei più antichi perché elaborato nel 1991, pochi anni dopo l' istituzione del Parco.

Il sentiero inizia dal pianoro di monte VETORE, 1740 mt /slm, si attraversano lave colonizzate da piante erbacee e piante di astragalo, mentre si apre un panorama mozzafiato. Camminando si raggiunge la lava creata dall'eruzione del 1985, e poche decine di metri, un piccolo cono vulcanico.

Vedremo lave più antiche, colonizzate da varie graminacee, alberi di pino laricio, pulvini di ginepro, astragalo dell'Etna e alberelli di ginestra dell'Etna, e le lavi recenti, brulle che, tuttavia, in parte riescono ad attecchire nella superficie rocciosa.

Dopo si inizia a scendere e, seguendo uno stretto sentiero, si raggiunge una colata lavica quasi totalmente priva di vegetazione, anche erbacea, fino ad una tipica casa in pietra lavica, con accanto un piccolo pozzo e la Grotta Santa Barbara utilizzata, in passato, come neviera. Faremo diverse soste, ci gusteremo il tramonto e a seguire, ci fermeremo in un bivacco Rifugio caratteristico per la cena sotto le stelle immersi nella natura, sotto un cielo pieno di stelle.

La cena sotto le stelle prevederà un primo (pennette al suino nero e funghi) e un secondo (a scelta: lonza in salsa bruna e funghi o salsiccia con patate)*. Eventuali maggiori dettgli saranno comunicati nel promemoria riepilogativo a tutti i prenotati.

Percorso Distanza 5 km circa. Difficoltà: facile, per tutti. Dislivello complessivo: 120 mt. ATTREZZATURA : scarpe da trekking, cena al sacco, acqua min. 1,5 lt, felpa, giacca a vento o giubbotto (la sera la temperatura scende la cena sarà all'esterno in natura), torcia elettrica, se volete un telo per stendervi in natura per le pause. Meeting point ore 18:00 Piano Vetore facilmente raggiungibile. Quota di partecipazione per trekking e cena euro 28 adulto, euro 20 sotto i 12 anni.

Solo Trekking euro 15 a persona (in questo caso potete ugualmente fare la cena al sacco in Rifugio con noi e sedervi coomunque nelle panche del Rifugio o negli spazi adiacenti), € 5 sotto i 12 anni. Per prenotare tasto PRENOTA (se prenotate solo il trekking specificatelo nel messaggio). Oppure messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto " Piano vetore e cena sotto le stelle" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico.

Qualche giorno prima dell'evento riceverete un promemoria riepilogativo con maggiori dettagli e le modalita' per versare un anticipo a conferma della prenotazione. NUMERO MINIMO 20 PARTECIPANTI PER ATTIVARE L'ESCURSIONE NUMERO MASSIMO 30 PARTECIPANTI ( PER LA CENA) E 40 PER IL TREKKING.

Siamo appoggiati ad un Rifugio bivacco immersi nel nostro vulcano, non aspettatevi "un ristorante" ed è richiesto un minimo di dattamento/flessibilità - Se venite solo per la cena vi consigliamo di non prenotare quello è solo un PLUS.