Etna trekking e Live music

Sharing Sicily propone un sabato di agosto fuori dai circuiti di massa, con una passeggiata immersi tra le meraviglie del nostro vulcano, con live music a metà percorso e un buon bicchiere di vino. Partiremo per il nostro trekking inoltrandoci all'interno del bosco della Cerrita e da qui inizieremo la discesa fino ai crateri del 1928, protagonisti di una delle eruzioni più distruttive della storia etnea. Dopo aver visitato una piccola grotta in frattura, con i caschetti muniti dall'organizzazione, rientreremo dopo una breve salita, al rifugio di Serra Buffa.

A questo punto, cercheremo un punto favorevole e comodo nei pressi del rifugio per goderci il live music in natura dei nostri musicisti, quando gli ultimi bagliori del tramonto lasceranno spazio al chiaro di luna, sorseggiando un buon bicchiere di vino, rientro previsto per le ore 22.30/23.00 circa.

Saremo accompagnati dalla guida FederEscursionismo Alberto Torrisi. Si esibiranno i "Coldriver Acoustic Experience", un Duo acustico formato da Andrea Fichera & Cristian Messina. Affronteranno vari generi musicali rivisitandoli in chiave acustica con il solo scopo di intrattenere ed emozionare, in questo scenario favoloso immersi nel Parco dell'Etna. Quota euro 20 a persona adulta ( euro 5 bambini sotto 12 anni).

Appuntamento di fronte Chiesa Sacro Cuore di Gesù a Fornazzo ore h.18.00, posizione google maps: https://goo.gl/maps/N73ZC7LYKw5qEoHU6. Da li ci sposteremo con le auto e in 15 minuti arriveremo ad inizio sentiero. Difficoltà percorso: Medio/facile- presenti tratti su roccia vulcanica. Distanza ~5.5km. Dislivello ~200mt. L'itinerario potrebbe subire variazioni in base alle necessità del gruppo o a motivi di sicurezza dettati dal meteo e dall'attività vulcanica.

Equipaggiamento obbligatorio: •Scarpe da Trekking •abbigliamento a strati (In quota potrebbe esserci fresco nelle ore notturne) •2lt d'acqua •cena a sacco • Torcia elettrica (preferibilmente torcia frontale)

Equipaggiamento consigliato: •Bastoncini da trekking •Telo per i momenti di pausa e per vedersi il concerto. Per prenotare messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto " etna trekking e live music" indicando nome, cognome, numero partecipanti ed un recapito telefonico. Indicare anche indirizzo di residenza e codice fiscale di chi effettua la prenotazione. Le prenotazioni vengono prese ECLUSIVAMENTE via whatsapp - se avete bisogno di ulteriori INFO scrivete messaggio via whatsapp ( No Chiamate). 24 ore prima riceverete un promemoria riepilogativo via whatsapp, numero massimo 50 partecipanti.