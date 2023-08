Etna trekking e LIVE musica al chiaro di luna

La prima domenica di agosto Sharing Sicily propone un soft trekking rilassante, fuori dai circuito di massa tra natura, pace e musica dal vivo. Avremo come scenario un bosco incantato, il centenario albero “Ilice di Carrinu” ed il sentiero di Piano Bello, nel territorio di Milo, all'interno del Parco dell'Etna. Il trekking sarà condotto dalla guida A.I.G.A.E. Gabriele.

Raggiungeremo un piccolo Rifugio immerso nel bosco dove si esibirà, nel pieno rispetto della natura, un duo acustico formato dai giovani Andrea Fichera & Cristian Messina (Coldriver Acoustic Experience).

Affronteranno vari generi musicali rivisitandoli in chiave acustica con il solo scopo di intrattenere ed emozionare, in questo scenario favoloso immersi nel bosco di Piano Bello. Il punto di partenza sarà nel territorio di Milo a 800 m. s.l.m con un dislivello in salita di circa 100 metri e una lunghezza di 5 chilometri complessivi - percorso ad anello ( difficoltà facile se in buona condizione di salute). A piano Bello sarà possibile godere dei colori della natura e di un splendido panorama sulla Val Calanna e i crateri sommitali.

A Piano Bello, consumeremo la cena al sacco e ci godremo l'esperienza musicale. PUNTO D'INCONTRO Piazza Belvedere di Milo alle ore 17:00. Da qui ci sposteremo ognuno con la propria auto (5 minuti) per raggiungere il sentiero. Rientro previsto alle auto intorno alle 22:00/22:30. ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO Scarpe da trekking, abbigliamento comodo , cena al sacco, borraccia con almeno 1,5 litro d’acqua, se volete un telo per stendervi in natura, torcia.

Siamo a quota 900 metri circa (basterà una felpa o al massimo un giubbino leggero per la sera), quota di partecipazione € 18,00 (organizzazione, guida, contributo musicisti) - Sotto 12 anni € 5,00. minimo 15 partecipanti per attivare l'esperienza max 35 partecipanti.

Per prenotare messaggio messaggio whatsapp al 3913953279 con oggetto " trekking e musica 6 agosto" indicando nome, cognome, numero persone partecipanti ed un recapito telefonico. In caso di successiva disdetta, dopo aver effettuato la prenotazione, comunicarlo almeno 24 ore pima. 24 ore prima dell'evento riceverete un promemoria riepilogativo.