Etna trekking e meditazione fino al chiaro di luna

Sharing Sicily propone, dal tramonto al chiaro di luna, un facile trekking in quota ai Monti Sartorius ( 1700 mt.), vero e proprio belvedere dell'Etna, con una sessione di meditazione immersi tra le betulle lungo il tragitto.

In questo scenario unico ed incantato, legato alla natura e ai suoi colori, si rallenteranno i ritmi consueti per sperimentare la sensazione di benessere e relax data dalla meditazione guidata in uno scenario fabiesco, immersi in un bosco di betulle incantato.

Saremo accompagnati dalla locale guida Gabriele, il quale ci illustrerà i vari aspetti del vulcano e le caratteristiche del sentiero nei vari punti di osservazione. La sessione di mindfulness sarà condotta dalla Dott.ssa psicologa Antonella Consoli.

Il percorso, uno tra i più suggestivi e caratteristici dell’Etna, è di bassa difficoltà ed accessibile a tutti, rivestendo eccezionale interesse sia dal punto di vista geologico che dal punto di vista botanico. Esso si snoda sul versante Sud-Est del vulcano a partire da 1.660 m. slm per circa quattro chilometri e segue per buona parte un preesistente sentiero pastorale ed il tracciato chiude ad anello verso il punto iniziale presentando un dislivello massimo di circa un centinaio di metri sulla sella che divide due dei sette conetti eruttivi dei quali sono formati i Monti Sartorius.

Lungo il sentiero si incontreranno radure ricche di specie endemiche, "bombe" vulcaniche di notevoli dimensioni, formazioni boschive dominate dalle betulle (Betula aetnensis). Inoltre si potrà ammirare il Monte Frumento delle Cocazze, che con i suoi 2.151 m. slm rappresenta uno dei più grandi coni avventizi dell'Etna, l’imponente colata lavica del 1865 e un panorama che spazia dai Monti Peloritani fino alle propaggini del Monti Iblei. A metà percorso Antonella Consoli vi guiderà per una meditazione al tramonto immersi nella natura.

La pratica ha una durata di circa 30 minuti (10 minuti introduzione e 20 minuti pratica) è adatta a tutti. Infine, consumeremo un cena a sacco (a cura dei partecipanti) ammirando uno splendido panorama dalla cima dei Sartorius illuminato dal chiaro di luna. A seguire chiuderemo l'anello per ritornare al punto di partenza ( previsto intorno alle 21:30/22:00).

PERCORSO FACILE. PUNTO D'INCONTRO: Fornazzo di Milo, ore 16:45, chiesa Sacro Cuore di Gesù. Posizione google maps: https://goo.gl/maps/wk33KCteHVe35aUk8. Da li' ci sposteremo insieme, ognuno con i nostri mezzi, e in 15 minuti arriveremo all'inizio del sentiero. quota di partecipazione è di 15,00 € per persona ( 5,00 € per bambini sotto 12 anni). ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO: scarpe da trekking, pantaloni lunghi, giubotto o giacca a vento, felpa, berretto, cena al sacco, borraccia con almeno 1,5 litro d’acqua, torcia, tappetino per mindfulness.

PRENOTAZIONI messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto "Etna trekking e meditazione" indicando nome, cognome, numero partecipanti ed un recapito telefonico. L'escursione non è consigliata a chi soffre di malattie cardiache o respiratorie e bambini al di sotto dei sei anni. In caso di avverse condizioni atmosferiche l'esperienza sarà rimandata a data da destinarsi.