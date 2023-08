Etna trekking: Ferragosto al Monte Gemmellaro

In questa giornata di Ferragosto vi proponiamo una bella e rilassante passeggiata in natura, dal tramonto alle stelle, adatta a tutti, per godere di colori, odori e profumi del nostro vulcano, in un sentiero molto panoramico.

Cammineremo lungo un sentiero in leggera salita, ci inoltreremo nel fresco bosco e tra pioppi e pini neri raggiungeremo un'interessante Hornito e poi il rifugio di monte Gemmellaro, in un incantevole paesaggio notturno tra bosco e cielo stellato. Lungo il percorso ci soffermeremo sulle caratteristiche geologiche e naturalistiche del luogo e ne ammireremo i punti panoramici, scorgendo una visuale MOZZAFIATO sull'Etna e sulla costa Ionica-Etnea.

Arrivati al Rifugio stenderemo un telo, ci godremo il cielo stellato e consumeremo la nostra cena al sacco tra la natura. Dallo stesso percorso torneremo indietro, per raggiungere inizio sentiero intorno alle 22:30.

DURATA: 18:00 -22:30 circa. TRASPORTO: mezzi propri. DIFFICOLTA’: facile (per adulti e bambini abituati a camminare - dislivello 100 mt) 7 km totali a/r. EQUIPAGGIAMENTO: scarpe da trekking, abbigliamento a strati, giubino o felpa in zaino per la sera, cappellino da sole, acqua,cena al sacco, telo per stendersi e torcia. Meeting point alle ore 18.00 di fronte il ristorante la NUOVA QUERCIA contrada Bottara. Belpasso/Nicolosi.

Quota partecipazione euro 15 a persona adulta, euro 5 sotto 12 anni direttamente in loco. Per prenotarsi messaggio whatsapp al 3913953279 con oggetto " Monte Gemellaro 15 agosto " indicando nome, cognome, numero persone, un recapito telefonico. Numero massimo 40 partecipanti