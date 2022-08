Etna trekking fino a Case Zampini

L'ultima domenica di agosto Sharing Sicily proponiamo un trekking, dal tramonto alle stelle, sul versante Ovest del nostro vulcano. Inizieremo la nostra escursione attraversando un fitto bosco di roverelle, fino a raggiungere un antico frutteto. Continueremo fino ad immergerci in una rigogliosa lecceta e raggiungeremo il rifugio della forestale case Zampini a quota 1344 slm, dove ci fermeremo per la pausa cena, nella deliziosa area attrezzata, stenderemo un telo sul prato e ci rilasseremo.

Prima di cenare ci fermerme per vedere un antico pagghiaro molto caratteristico. I pagghiari dell’Etna erano costruzioni tipiche del mondo pastorale e di fatto nascono come ricoveri per i pastori. Si trovano quasi essenzialmente nel versante ovest dell’Etna dove la pastorizia è stata da sempre l’ attività economica principale. Ve ne erano anche in legno, ma ormai andati distrutti. Questi ultimi realizzati con pali di legno e frasche con un piano orizzontale. Dopo la cena, ripercorreremo la stesso percorso dell'andata e raggiungeremo il punnto di partenza, dove abbiamo lasciato le auto.

QUANDO: domenica. DURATA: 17,30-22,00. TRASPORTO: mezzi propri. DIFFICOLTA’: facile dislivello max 100 metri (per adulti e bambini abituati a camminare in montagna), 7km a/r. EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: scarpe da trekking, abbigliamento a strati , giubbino in zaino, acqua, cena al sacco, telo per stendersi e TORCIA. Meeting point alle 17.30 davanti l'ingresso della Pineta Monti Rossi a Nicolosi (strada provinciale 92) prima della sbarra. Posizione google maps: https://goo.gl/maps/F3m1VjaxCdXBoMDj9.

La guida sarà Salvatore Ronsisvalle, possibile portare il cane AL GUIZAGLIO. Quota di partecipazione euro 10 adulti, euro 5 sotto i 12 anni. Prenotazione con messaggio whatsapp (no chiamate) al 391 395 3279 con oggetto " case Zampini" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico.