Etna Trekking fino al Rifugio Palombe

Questo 1 maggio vi proponiamo un piacevole Trekking immersi nella natura, alla scoperta della pineta Ragabo, fino a raggiungere il Rifugio delle Palombe. Partendo da Piano Pernicana, lungo il versante Nord dell'Etna, percorreremo un sentiero in parte in salita e in parte pianeggiante immerso nel bosco di pini neri. Attraverseremo i resti della colata lavica del 2002 fino a raggiungere il punto panoramico. Lo scenario che si aprira' davanti ai nostri occhi sara' mozzafiato. Ammireremo i peloritani i nebrodi, fino a scorgere l'altopiano dell'Argimusco.

Infine raggiungeremo il delizioso rifugio Palombe e l'omonima grotta, a quota 1575 s.l.m , dove in una piccola area attrezzata ci fermeremo per il nostro pic nic dell'1 maggio dove potete consumare il vostro pranzo al sacco. Nel pomeriggio, a seguire, riprenderemo il nostro cammino per raggiungere il punto di partenza di Rifugio Ragabo.

QUANDO: Domenica 1 maggio. DURATA :09:30-16,00. TRASPORTO mezzi propri. DIFFICOLTA' Media (dislivello max 300 metri , su un sentiero battuto di montagna). Lunghezza percorso: 12 km TOTALI a/r (per adulti e bambini abituati ad andare su sentieri di montagna). EQUIPAGGIAMENTO: scarpe da trekking,pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, giubbino antivento, acqua, pranzo a sacco,un telo per stendersi.

APPUNTAMENTO ALLE ORE 09,30 davanti il rifugio Ragabo, direttamente ad inizio sentiero (il tempo di raggrupparci, prendere un buon caffè e si parte). Quota 15 euro adulto, 5 euro sotto 12 anni. Per prenotare messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto "da Ragabo a Palombe" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico.