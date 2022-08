Etna trekking - La luna piena e le Perseadi

Una serata tra natura, tranquillità, stelle e luna piena, immersi nella natura. Quest'anno il picco delle stelle cadenti avverrà fra l'11 e il 13 Agosto, che coincide con la luna piena. Uno spettacolo incredibile tra luna piena e luminosa e stelle. In questa occasione proponiamo un facile ( proprio per tutti!) ed affascinante itinerario sull'Etna, dal tramonto fino al calar della sera dove il cielo lascerà spazio a stelle e chiaro di luna, lontano dall'inquinamento luminoso della città.

Il percorso di Monte Nero degli Zappini, con partenza da Piano Vetore, è uno dei più antichi perché elaborato nel 1991, pochi anni dopo l' istituzione del parco. Il sentiero inizia dal pianoro di monte VETORE, 1740 mt /slm, si attraversano lave colonizzate da piante erbacee e piante di astragalo, mentre si aprono panoramiche sempre più vaste in direzione della Sicilia sud-orientale e centrale.

Camminando si raggiunge la lingua di lava creata dall'eruzione del 1985, e poche decine di metri, un piccolo cono vulcanico formato da un accumulo di scorie saldate. Vi stupirà il contrasto che emerge tra le lave più antiche, colonizzate da varie graminacee, alberi di pino laricio, pulvini di ginepro, astragalo dell'Etna e alberelli di ginestra dell'Etna, e le lavi recenti, brulle che, tuttavia, in parte riescono ad attecchire nella superficie rocciosa.

Dopo si inizia a scendere e, seguendo uno stretto sentiero, si raggiunge una colata lavica quasi totalmente priva di vegetazione, anche erbacea, fino ad una tipica casa in pietra lavica, con accanto un piccolo pozzo e la Grotta Santa Barbara utilizzata, in passato, come neviera. Faremo due soste, nel Rifugio di Santa Barbara e alle case Carpinteri, ci gusteremo il tramonto. A seguire, torneremo al punto di partenza, sul pianoro di Piano Vetore, avrete la possibilità di consumare la cena al sacco e alzando lo sguardo verso l'alto , nel silenzio della natura, godersi questa pace.

Distanza 4,5 km circa. Difficoltà: facile, per tutti. Dislivello complessivo: 100 mt. ATTREZZATURA : scarpe da trekking, cena al sacco, acqua min. 1,5 lt, felpa, giacca a vento o giubbotto ( la sera la temperatura scende), torcia elettrica, se volete un telo per stendervi in natura. Meeting point ore 17:15 Piano Vetore facilmente raggiungibile. Ecco le coordinate google maps: https://goo.gl/maps/vQ6vGfAb9XQofA7w9.

PRENOTAZIONI messaggio whatsapp al 3913953279 con oggetto " piano vetore 12 agosto" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico. Inoltre codice fiscale e città di residenzq di chi effettua la prenotazione. Le prenotazioni vengono prese ESCLUSIVAMENTE via messaggio whatsapp (no chiamate) - se avete bisogno di informazioni aggiuntive mandate un messaggio whatsapp. Quota di partecipazione euro 10 a persona adulta, euro 5 sotto 12 anni. Sarà versata in logo in contanti ( oppure su richiesta 24 ore prima via paypal o bonifico PRIMA dell'inizio dell'evento). Numero massimo 45 partecipanti. 24 ore prima dell'evento riceverete un promemoria via whatsapp