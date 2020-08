Etna trekking: la notte delle Perseadi

Quest'anno il picco delle stelle cadenti avverrà fra il 12 e 13 Agosto, quando sarà possibile osservare fino a 50 e più meteore perseidi l’ora. In questa occasione proponiamo un facile ( proprio per tutti!) ed affascinante itinerario sull'Etna, dal tramonto fino al calar della sera dove il cielo lascerà spazio ad una pioggia di stelle, lontano dall'inquinamento luminoso della città. Il percorso di PIANO VETORE è anche l'occasione per seguire il sentiero di monte nero degli Zappini, un percorso facile, uno dei più frequentati dell 'Etna ed anche uno dei più antichi perché elaborato nel 1991, pochi anni dopo l' istituzione del parco.

Il sentiero inizia dal pianoro di monte VETORE, 1740 mt /slm, attraverseremo le lave del 1985 e del 2001, sosta al rifugio s. Barbara ed alle case carpinteri. A tratti il sentiero lavico lascia il posto al bosco di pini con ambienti diversi e suggestivi, più in basso incontreremo un tratto della pista altomontana, questa ci condurrà fino al rifugio della Galvarina, da qui osserveremo un suggestivo tramonto prima, poi le stelle con la guida che vi darà qualche interessante spiegazione sulle costellazioni. Dopo la cena al sacco completeremo il giro ad anello che ci condurrà a Piano VETORE. Distanza 5 km circa. Difficoltà: facile. Dislivello :100 mt.

ATTREZZATURA :cena al sacco, acqua min. 1,5 lt, felpa, giacca a vento o giubbotto, torcia elettrica, scarpe da trekking (meglio) o da tennis, comunque scarpe chiuse. n.b: Nelle ore serali sull'Etna potrebbe anche fare freddo. Meeting point ore 17:30 Piano Vetore facilmente raggiungibile. Ecco le coordinate google maps: https://goo.gl/maps/vQ6vGfAb9XQofA7w9 (300 metri dopo Residence Serra La Nave). Intorno alle 21:00 Ci fermeremo a fare la cena al sacco, osserveremo le stelle e la guida vi darà alcune spiegazioni su stelle, costellazioni e pianeti. Saremo vicini alle auto, quindi chi vorrà potrà andare via. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA messaggio whatsapp al 3913953279 (vi gireremo le info). Contributo di partecipazione euro 10 a persona adulta, euro 5 sotto 13 anni. Sarà pagata in logo. L'escursione avverrà rispettando le norme anti-covid.