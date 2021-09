Etna trekking: le stelle dalla Schiena dell'Asino

Ultimo Trekking pomeridiano/serale con lo scenario unico della Valle del Bove, raggiunta dal sentiero della Schiena dell'Asino, per ammirare un magnifico tramonto e le stelle con panorama sulla Valle del Bove, la costa Ionica-Etnea e il mare. Vivrete un'esperienza unica. Il percorso si snoda sul versante meridionale dell’Etna a pochi passi dal rifugio Sapienza.

Il punto di partenza è a 1.850 m. s.l.m con un dislivello di circa 200 metri e una lunghezza di due chilometri e mezzo (totali 5 km). La prima parte, meno di un chilometro, è caratterizzato da un bosco di pino laricio, questa è la parte piu' impegnativa essendo tutta in salita (1 km). In seguito il sentiero si stabilizza in piano, consentendo un’agevole passeggiata. Il paesaggio ci conduce verso la cima del vulcano portandoci di fianco alla Valle del Bove, l’enorme conca che contiene le colate laviche.

La Valle, che è lunga otto chilometri e larga cinque, costituisce un argine alle eruzioni permettendo alla lava di defluire e di tenersi così distante dai centri abitati. Man mano che si procede si apre un vasto panorama verso l'intera costa jonica.

L’immensa Valle del Bove è tinta di nero dalle lave del 1991/93, che sconfinarono in Val Calanna minacciando da vicino Zafferana. La Valle del Bove rappresenta un po’ il museo a cielo aperto dell’Etna, in quanto mette in mostra la sua storia antica e recente. Arriveremo sull'affaccio della Valle del Bove, stenderemo un telo, e ci godremo un meraviglioso panorama sulla Valle del Bove, faremo la cena al sacco quando il crepuscolo inizierà a lasciare spazio alle stelle. Vi condurrà la guida A.I.G.A.E. Iorga Prato che, volgendo lo sguardo al cielo, vi darà interessanti informazioni su stelle e pianeti.

MEETING POINT alle ore 16:30 inizio sentiero Schiena dell'asino - Troverete il Parcheggio Schiena dell'asino (se non trovate posto potete parcheggiare anche lungo la strada in maniera ordinata). La posizione google maps: https://maps.app.goo.gl/V8p1yxH3gpUB12m3A (noterete la segnaletica a ridosso del parcheggio. Si trova a poco piu' di 1 km dal Rifugio Sapienza). - Per raggiungerlo percorrere la Strada provinciale 92 dal rifugio Sapienza verso Zafferana ( dista non piu' di 1,5 km dal rifugio Sapienza).

LIVELLO - Difficoltà media ( precisazione: primo km con una salita in pendenza abbastanza impegnativa, poi il resto è poco impegnativo). Finiremo intorno alle 21:15/21:30.

ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO: Scarpe da trekking, pantaloni lunghi, abbigliamento da montagna la sera fa freddo (giubotto con cappuccio, k-way, berretto), borraccia con almeno 1,5 litro d’acqua, cena al sacco, torcia e telo per stendersi. Quota di partecipazione è di euro 10,00 a persona, 5,00 euro per bambini/ragazzi da 7 a 12 anni. Per prenotare messaggio wahtsapp al 3913953279 con oggetto " Schiena dell'asino" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico.

