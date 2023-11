Etna trekking: percorso Ripe della Naca e degustazione di dolci locali

Sicilia Gaia organizza un trekking dedicato a un entusiasmante e curioso itinerario alla scoperta delle bocche le cui lave, emesse nel 1928 e gettandosi sullo specchio di faglia di Ripa della Naca, raggiunsero e distrussero l'abitato di Mascali il 6 novembre di quell’anno.

Guidati dal Geologo (Guida Naturalistica Federescursionismo) Rosario Calcagno visiteremo la zona delle bocche, caratterizzata da hornitos, grotte e fessure ma soprattutto da un panorama mozzafiato che spazia sulla costa ionica fino alla Calabria.

La seconda parte della nostra passeggiata si addentrerà nella propaggine di bosco preservata dai flussi lavici fino a raggiungere la suggestiva chiesetta di Magazzeni, luogo di culto edificato dagli abitanti di Sant’Alfio in segno di ringraziamento ai loro 3 santi protettori Alfio, Filadelfo e Cirino per lo scampato pericolo di invasione lavica.

Dopo la pausa pranzo lasceremo la chiesetta e chiuderemo il circuito lungo il percorso didattico su asfalto passando per le bellissime e caratteristiche campagne di noccioleti concludendo la nostra visita con una dolce pausa allo storico e rinomato Bar Papotto che preparerà per noi una degustazione di dolci locali come le famosissime paste di nocciola.



LUOGO: Mascali/Sant'Alfio (Etna est). TIPOLOGIA: Media. LUNGHEZZA DEL PERCORSO: 9.6 km (Circuito ad anello). QUOTA DI PARTENZA E DI ARRIVO: 1100 m. /con picco a 1280m. MATERIALI OCCORRENTI: scarponi da trekking o comode scarpe da ginnastica, cappello, giacca a vento (in caso di variazioni meteo), bastoni da trekking (facoltativi) acqua (almeno 1.5L) , pranzo al sacco.

GUIDA NATURALISTICA: Rosario Calcagno. MEETING POINT ore 9.30 in Piazza Belvedere a Milo. TRASPORTI: mezzi propri QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 16.00 p.p. Include guida naturalistica dedicata, supporto organizzativo, polizza infortuni, degustazione).

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd aLx8E5eHcGN4OdgkZl0UdtKj5vwV6ZY0JkHpJ69ZUMVvGQ/viewform?usp=sf_link. INFO: 3928079089 (whatsapp) L’Evento è a numero chiuso, rivolto ai soci e si terrà al raggiungimento di almeno 10 partecipanti. N.B. Il percorso per quanto semplice non è consigliato a cardiopatici.