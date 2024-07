Etna trekking: Piano Bello al chiaro di luna piena

Sharing Sicily propone un trekking semplice e rilassante fuori dai circuito di massa tra natura, pace e benessere. Avremo come scenario un bosco incantato, il centenario albero “Ilice di Carrinu” ed il sentiero di Piano Bello, nel territorio di Milo, all'interno del Parco dell'Etna. Il trekking sarà condotto dalla guida A.I.G.A.E. Gabriele.

Il percorso si snoda sul versante meridionale dell’Etna, in una delle zone più interessanti sia sotto il profilo vegetazionale che dal punto di vista antropologico. Il punto di partenza sarà nel territorio di Milo a 800 m. s.l.m con un dislivello di circa 100 metri e una lunghezza di 5 chilometri ad anello.

A piano Bello sarà possibile godere dei colori della natura e di un splendido panorama sulla Val Calanna e i crateri sommitali. A Piano Bello ci fermeremo per la cena al sacco, vicino ad un suggestivo pagghiaro, immersi nella natura, nei suoi colori e nei suoi profumi, rallenteremo i ritmi consueti della nostra quotidianità per una serata all'insegna del relax e della socializzazione.

A seguire riprenderemo il percorso e, al chiaro di luna piena, in circa mezz'oretta chiuderemo l'anello ed arriveremo al punto di partenza. difficoltà FACILE (se in buona condizione fisica e di salute) - Dislivello in salita 100 metri - 5 km totali.

PUNTO D'INCONTRO. Il punto d'incontro sarà alle ore 17:30 lungo la strada della posta (dove potete parcheggiare traquillamente). Ecco la posizione google maps: https://maps.app.goo.gl/crpaQsxkVhfSpwDF6. Da li' ci sposteremo verso inizio del sentiero.

ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO Scarpe da trekking OBBLIGATORIE, abbigliamento comodo, cena al sacco, borraccia con almeno 1,5 litro d’acqua, torcia e per sicurezza felpa per la sera.

COSTI E MODALITA' PRENOTAZIONE. Contributo partecipazione € 15,00 - Sotto 12 anni € 5,00. Per prenotare messaggio messaggio whatsapp al 3913953279 con oggetto "Piano Bello 21 luglio" indicando nome, cognome, numero persone partecipanti ed un recapito telefonico. In caso di successiva disdetta, dopo aver effettuato la prenotazione, comunicarlo con ampio anticipo per non recare danni all'organizzazione.