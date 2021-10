Etna trekking: Piano dei Grilli e l'anello di Monte Minardo

Sharing sicily propone una nuova suggestiva esperienza sull'Etna ( Versante Ovest), seguendo il percorso che dalla casermetta della forestale nei pressi di Piano dei grilli, fuori dall'abitato di Bronte, si snoda attraverso M.Minardo, M.Sellato, M.Tre frati, M.Ruvolo, per ritornare a Piano dei Grilli, è conosciuto come anello di M.Minardo.

Uno dei sentieri più belli del nostro vulcano, consente di vedere l'Etna da un punto di vista "diverso" con lave a corda,una grotta di scorrimento lavico,pagliai,vecchi coni vulcanici, boschetti di lecci e roverelle ed una splendida vista dell'Etna dal versante ovest. Nella parte finale visiteremo la grotta della Neve, la più grande Niviera dell'Etna, con la sua maestosa volta ad arco in pietra lavica. La grotta un tempo era utilizzata per la produzione di ghiaccio.

Difficoltà: medio-facile percorso di circa 7,5 km complessivi (dislivello previsto minimo non piu' di 250 mt.). INFO: abbigliamento e calzature escursionistiche, scarpe da trekking, pantaloni lunghi, berretto, k-way o giubotto con cappuccio in zaino, bottiglia o borraccia piene di acqua, pranzo al sacco. - Non sono ammessi cani per questa escursione. Vi accompagnerà la guida Iorga Prato. Meeting point alle ore 10.00 Rifugio Piano dei Grilli. Posizione Google Maps: https://maps.app.goo.gl/HkqSgQLDjVhbHoQ96. L'ultimo km su comoda strada pavimentata.

Raggiunto il Rifugio Piano dei Grilli potete parcheggiare (se non trovate parcheggio li', 200 metri prima di arrivare al Rifugio, c'è un grande spiazzo laterale). (vi consigliamo di impostare la posizione " Piano dei Grilli" solo una volta raggiunto il centro abitato di Bronte, per evitare che vi porti in una strada secondaria non corretta). Fine intorno alle 15.30. Quota di partecipazione di euro 10 a persona, 5 euro fascia d’età sotto i 12 anni (sarà versato in loco). Prenotazioni messaggio WhatsApp al 3913953279 con oggetto " Piano dei Grilli " indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico. Numero massimo 35 partecipanti. Numero minimo 10 partecipanti.

