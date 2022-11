Etna trekking: Ripe della Naca e l'eruzione del 1928

Sicilia Gaia organizza un trekking dedicato a un entusiasmante e curioso itinerario alla scoperta delle bocche le cui lave, emesse nel 1928 e gettandosi sullo specchio di faglia di Ripa della Naca, raggiunsero e distrussero l'abitato di Mascali il 6 novembre di quell’anno.

Guidati dal Geologo (Guida Naturalistica Federescursionismo) Rosario Calcagno visiteremo la zona delle bocche, caratterizzata da hornitos, grotte e fessure ma soprattutto da un panorama mozzafiato che spazia sulla costa ionica fino alla Calabria. Concluderete la nostra visita con una dolce pausa allo storico e rinomato Bar Papotto che preparerà per noi una degustazione di dolci locali come le famosissime paste di nocciola.

LUOGO: Mascali/Sant'Alfio (Etna est). TIPOLOGIA: Media. LUNGHEZZA DEL PERCORSO: 10 km (Circuito ad anello). QUOTA DI PARTENZA E DI ARRIVO: 1100 m. /con picco a 1280m. MATERIALI OCCORRENTI: scarponi da trekking o comode scarpe da ginnastica, giacca a vento, bastoni da trekking (facoltativi) merendine ma soprattutto acqua (almeno 1.5L). GUIDA NATURALISTICA: Rosario Calcagno.

MEETING POINT ore 10.30 in Piazza Belvedere a Milo. TRASPORTI: mezzi propri. QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 15.00 p.p. (pagamento in loco). Include guida naturalistica dedicata, supporto organizzativo, polizza infortuni, degustazione. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU EVENTBRITE: https://www.eventbrite.it/e/457267147347. INFO: 3928079089 (whatsapp). L’Evento è a numero chiuso. N.B. Il percorso per quanto semplice non è consigliato a cardiopatici.