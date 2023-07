Etna trekking: sentiero della Schiena dell'Asino

Un Trekking pomeridiano/serale refrigerante fino a quota 2000 mt., sospesi tra le nuvole, con lo scenario unico della Valle del Bove, raggiunta dal sentiero della Schiena dell'Asino, attraversa una suggestiva pineta con diversi punti dove si potrà godere di un panorama unico, per portarci su, a quota 2000 metri fra rivoli di lava ormai solidificati.

Il sentiero è considerato uno dei più belli, con circa 200 metri di dislivello in salita, per giungere al celebre "affaccio sulla valle del bove", un panorama INCREDIBILE: 6km a perdita d'occhio di distese di lava come fosse un fiume pietrificato, sovrastati dal cretere sud-est spesso in attività.

A completare l'esperienza il tramonto che lascerà posto alla bellezza del cielo stellato. Il percorso di andata sará leggermente in salita all'andata, caratterizzato da un dislivello di circa 200 metri, lungo circa 6,5 km totali.

Un trekking stimolante per via della pendenza, adatto a camminatori abituali. Si percorrerá principalmente un sentiero tracciato ben delineato ad agevole. Livello medio (il primo km è abbastanza pendente da livello MEDIO abbondante, poi il resto puo' essere classificato medio-facile).

Abbigliamento consigliato: scarpe da trekking (OBBLIGATORIE!), abbigliamento a strati, giubbino con cappuccio per la sera (quota 2000 mt. le temperature si abbassano di parecchio), torcia elettrica, cena al sacco, acqua ed un telo per stendersi in natura. Quota partecipazione euro 15 adulto, euro 5 sotto i 12 anni.

La guida sarà Savio (Federescursionismo). Meeting point inizio sentiero ore 17:30 posizione google maps " Schiena dell'asino". Posizione google maps: https://goo.gl/maps/1uasxTLKeZfLHjqC7. Per prenotare messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto "Schiena dell'asino" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico.