Etna trekking sotto le stelle fino alla Grotta dei Ladroni

Un percorso rinfrescante a quota 1600 mt., dal tramonto alle stelle, che dalla grotta dei Ladroni ci immergerà nell'incantevole bosco della Cerrita, uno dei luoghi più incontaminati del vulcano, tra panorami mozzafiato e natura incontaminata.

Partiremo da Piano delle Donne, sulla Mareneve, poche centinaia di metri più in basso del bivio per il Rifugio Citelli. Ad inizio percorso visiteremo la suggestiva grotta dei Ladroni, muniti di caschetto fornito dall'organizzazione. A seguire, inizieremo con un piacevole ed agevole trekking immerso tra betulle, faggi e querce.

Durante il tragitto, con le ultime luci del crepuscolo, attraverseremo due grosse "ferite" del bosco: le colate laviche del 1928 e del 1971, riuscendo a percepire l'incredibile forza distruttiva del vulcano e la sua immensa bellezza. Ci fermeremo in un punto dove potremmo ammirare il cielo stellato , fare la nostra cena al sacco e condividere una bella serata insieme.

Il trekking è di livello medio-facile (per persone comunque abituate un minimo a camminare), lunghezza circa 8 km tot. (percorso ad anello). La visita della grotta avverrà muniti di caschetto. Equipaggiamento: Scarpe da trekking, pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, acqua (Almeno 1,5lt), cena al sacco, K-way o giacca con cappuccio sempre in zaino, torcia e se volete un telo per stendervi per il pranzo a sacco.

Ci guiderà Alberto Torrisi, guida di Federescursionismo. Quota di partecipazione 15 euro per adulto, euro 5 sotto i 12 anni. Sarà fornito il caschetto per entrare nella grotta. Appuntamento alle ore 17:00 davanti la Chiesa Sacro Cuore di Gesu', Fornazzo, Milo. Fine intorno alle ore 22:00, posizione Google Maps: https://maps.app.goo.gl/QjfigvhDPhQf7KBX6.

Da li' ci sposteremo, con le nostre auto, verso inizio del sentiero (15-20 minuti circa). Per prenotare messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto "grotta dei ladroni Cerrita 7 luglio" indicando nome, cognome, numero partecipanti e un recapito telefonico.