Etna trekking tra colate, boschi e rifugi in autunno

Un percorso vario tra colate laviche, diversi Rifugi e fitto bosco, per ammirare la bellezza del nostro vulcano, godendoci una giornata tra natura, condivisione e attività fisica finalmente con l'atmosfera autunnale.

Il percorso di Monte Nero degli Zappini, con partenza da Piano Vetore, è uno dei più antichi perché elaborato nel 1991, pochi anni dopo l' istituzione del Parco. Il sentiero inizia dal pianoro di monte VETORE, 1740 mt /slm, si attraversano lave colonizzate da piante erbacee e piante di astragalo, mentre si apre un panorama mozzafiato. Camminando si raggiunge la lava creata dall'eruzione del 1985, e poche decine di metri, un piccolo cono vulcanico.

Vedremo lave più antiche, colonizzate da varie graminacee, alberi di pino laricio, pulvini di ginepro, astragalo dell'Etna e alberelli di ginestra dell'Etna, e le lavi recenti, brulle che, tuttavia, in parte riescono ad attecchire nella superficie rocciosa.

Dopo si inizia a scendere e, seguendo uno stretto sentiero, si raggiunge una colata lavica quasi totalmente priva di vegetazione, anche erbacea, fino ad una tipica casa in pietra lavica, con accanto un piccolo pozzo e la Grotta Santa Barbara utilizzata, in passato, come neviera. Faremo due soste, nel Rifugio di Santa Barbara e alle case Carpinteri.

Proseguiremo il cammino e lasceremo le colate laviche per immergerci nel fitto e suggestivo bosco raggiungendo un ultimo Rifugio dove faremo il pranzo al sacco. A seguire, nel primo pomeriggio, concluderemo l'anello facendo ritorno verso inizio del sentiero.

Distanza 7-8 km circa. Difficoltà: facile se in buona condizione di salute e fisica. Dislivello complessivo: 150 mt. ATTREZZATURA : scarpe da trekking, pranzo al sacco, acqua min. 1,5 lt, felpa, giacca a vento o giubbotto, k-ay in zaino, un telo per stendervi in natura.

Meeting point ore 10:30 Piano Vetore facilmente raggiungibile. Quota di partecipazione euro 15 adulto, euro 5 sotto i 12 anni, max 30 partecipanti. Minimo 12 partecipanti per attivare l'escursione. Per prenotare messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto " Piano Vetore 19 novembre" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico. 24 ore prima dell'evento riceverete un promemoria riepilogativo.