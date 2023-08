Etna trekking: tramonto di Ferragosto a Monte Turchio

Indirizzo non disponibile

Sicilia Gaia in Collaborazione con Etna In Geo organizza un trekking al tramonto nella splendida cornice di Monte Turchio. Ammireremo insieme il calar del sole, dalla cima dell'antico cono avventizio di Monte Turchio in pieno versante ovest. Guidati da Rosario Calcagno (guida naturalistica) godremo si una meravigliosa vista panoramica sui monti Erei, Monti delle Madonie e Crateri spenti.

Difficoltà: facile. Lunghezza del percorso 5km a/r. Dislivello: da 1285 m. a 1320 m. Prenotazione obbligatoria entro il 14/8 su https://forms.gle/nBtmgnsT3mGQnMAA7. Meeting point: ore 17.00 Nicolosi, bar Papaveri e Papere. Quota di partecipazione € 15.00 (pagamento in loco). Numero minimo di adesioni 10.

In caso di numero inferiore, verrà proposto un piccolo sovrapprezzo per garantirne la fattibilità. Include: Guida naturalistica (geologo), polizza infortuni, organizzazione e assistenza. Info 3928079089. Materiali occorrenti: acqua, giacca a vento/felpa, binocolo, cannocchiali (facoltativi, torcia), jeans, scarponi da trekking o comode scarpe da ginnastica, torcia, cena al sacco.