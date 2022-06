Etna trekking: Tramonto sui Monti De Fiore

Sicilia Gaia in Collaborazione con A.R.C.A. organizza un trekking dedicato ad uno dei percorsi meno conosciuti, che esplora il versante occidentale dell’Etna. Partiremo dall'area attrezzata di Piano Fiera.

Da lì inizieremo a percorrere la pista battuta che circonda i monti Nespole, immersi in una splendida pineta, abbandoneremo per un breve tratto il sentiero segnato, per meglio godere della natura del luogo, attraversando così alcuni bracci di vecchie colate ed oasi di verde risparmiate dalle eruzioni che si sono susseguite su quel versante del vulcano. Conquistata la cima di questi crateri spenti, potremo ammirare un tramonto mozzafiato godendo di un panorama unico, i crateri sommitali, la valle del fiume Simeto, i monti Nebrodi, ed altri crateri laterali.

??????? ????? ORE 16.00 Piano Fiera https://maps.app.goo.gl/MQiQBJ7bL3RewKx48. ??????????' FACILE 6 km. ????? ?? ?????????????? €12 (pagamento in loco) include guida ambientale dedicata, polizza assicurativa, assistenza. ???????????? ???????????? https://www.eventbrite.it/e/373750546947. ???? ????? ?? ????????????? ? ???? ???????: Scarpe da trekking abbigliamento comodo e leggero, felpa in zaino a disposizione, zainetto leggero, torcia, acqua almeno 1 litro e mezzo. ???? 3928079089.

L'evento verrà confermato al raggiungimento di 10 partecipanti. Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro la sera precedente. N.B. Il percorso per quanto semplice non è consigliato a cardiopatici o soggetti con problemi di deambulazione. ????? ????????. N.B: In caso di successiva disdetta, dopo aver effettuato la prenotazione, vi preghiamo di comunicarlo con anticipo di almeno 1-2 giorni. In caso di condizioni meteo avverse, l’evento verrà posticipato ad altra data.