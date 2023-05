Etna in notturna: I crateri baciati dalla luna

Indirizzo non disponibile

Un tour ricco di sorprese. Ideato per godere degli aspetti paesaggistici, storici, crepuscolari e culinari del vulcano. Dal tramonto alla luna piena con il fascino dei crateri sotto le stelle. Appuntamento alle ore 18:45 presso Piazzale Rifugio Sapienza, 95030 Nicolosi CT.

Per prenotare l'evento contatta la guida Daniele Corso per telefono o via Whatsapp al +39 3881146617. Link dell'evento https://feelingetnatrekking.com/.../etna-in-notturna-i.../.