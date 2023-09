Etna Vibes, degustazione enogastronomica alle pendici dell'Etna

Domenica 10 settembre dalle ore 18.30 l’elegante Villa Del Sole situata alle pendici dell’Etna a Castiglione di Sicilia (SS 120 km 198) ospita Etna Vibes, un’imperdibile wine experience organizzata dalla giovane cantina Eterna Vigneti in collaborazione con Zumbo vini. Una degustazione enogastronomica da vivere immersi nel verde con ottimo vino, cibo, musica live e divertimento. Un’occasione unica per degustare 6 differenti tipologie di vini che racchiudono in sé tutte le peculiarità, gli aromi e i profumi del territorio etneo. Eterna Vigneti farà assaporare P?resente (2022), un bianco 100% carricante della linea Triade del tempo, e E?tna Rosato (2022), 100% Nerello Mascalese. Zumbo Vini presenterà C?iuriCiuri (2020), Etna Rosato 100% Nerello Mascalese, S?ettantadue (2020), Etna Bianco, M?anata (2017) Etna Rosso, 100% Nerello Mascalese, A?ndico (2018) Etna Rosso 100% Nerello Mascalese. I vini saranno accompagnati dalle prelibatezze preparate dallo chef Giuseppe Guglielminodel ristorante Gulien Cucina al Centro in piazza Duomo a Catania. Un ricco menù finger food realizzato in loco e pensato appositamente per un perfetto abbinamento con i vini proposti.

I biglietti per partecipare alla degustazione sono disponibili in prevendita al link https://shorturl.at/vwyzX