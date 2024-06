Etna vs Vesuvio-Campi Flegrei: calici vulcanici a confronto

Nell'ambito della 2^ edizione del 'Festival dei Vulcani' promosso dalla Fondazione Trecastagni, venerdì 21 giugno (inizio ore 19.30) la bellissima location del Boutique Hotel & Restaurant San Anton, situata nel cuore dell'antico borgo etneo, ospiterà un evento imperdibile per gli appassionati di vini vulcanici. Un workshop sulle caratteristiche naturali e pedoclimatiche che rendono unici i terroir vulcanici dell'Etna e della Campania, accomunati dall'antica vocazione vitivinicola che ne fa due delle aree di produzione enologica del Sud d'Italia più interessanti a livello nazionale ed internazionale.

Il fascino dei vini del vulcano più alto d'Europa e di quelli prodotti nell'area partenopea è dovuto non solo alle peculiarità dei suoli e dei vitigni autoctoni da cui essi nascono, ma anche da una condizione di privilegio di cui godono i loro produttori, più unica che rara: poter fare viticoltura eroica su territori vulcanici ancora in piena attività. Territori in continua evoluzione e rigenerazione, l'Etna e i Campi Flegrei (gemellati in questa seconda edizione del Festival), già al centro delle cronache - proprio recentemente - per i fenomeni legati alle loro intense attività sismiche e vulcaniche, sono oggi più che mai in primo piano anche sulla scena enologica mondiale.

A condurci alla scoperta di questo grande patrimonio vitivinicolo che lega Sicilia e Campania e a guidarci nella degustazione di ben 8 etichette di diverse provenienze, tipologie e annate, saranno:

Simone Feoli - Delegato ONAV Sezione Benevento

Danilo Trapanotto - Delegato ONAV Sezione Catania

Maria Carella - Enologo Tenute Nicosia

Alessandro Lo Genco - Agronomo Tenute Nicosia

Vini in Degustazione:

- 'Sosta Tre Santi' Etna Doc Brut Rosato Metodo Classico Millesimato 2021 Tenute Nicosia (da uve Nerello Mascalese)

- 'Ereo' Vesuvio Doc Rosato 2023 Cantine Olivella (da uve Piedirosso, Guarnaccia nera, Sciascinoso)

- Contrada Monte San Nicolò Etna Doc Bianco Biologico 2022 Tenute Nicosia (da uve Carricante e Minnella)

- Contrada Monte Gorna Etna Doc Bianco Biologico 2022 Tenute Nicosia (da uve Carricante e Catarratto)

- 'Vigna Astroni' Campi Flegrei Doc Falanghina 2019 Cantine Astroni (da uve Falanghina)

- 'Terrazze Romane' Campi Flegrei Doc Piedirosso 2020 Cantine del Mare (da uve Piedirosso)

- Contrada Monte San Nicolò Etna Doc Rosso Biologico 2020 Tenute Nicosia (da uve Nerello Mascalese)

- 'Vecchie Viti' Contrada Monte Gorna Etna Doc Rosso Riserva 2017 Tenute Nicosia (da uve Nerello Mascalese)

