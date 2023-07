"Etnazar street food" sbarca a Fondachello

Etnazar street food, per la prima volta sbarca a Mascali. In programma sul lungomare di Fondachello un turbinio di colori, musica e cibo prelibato. La manifestazione si pone come obiettivo principale di promuovere la sicilianità, puntando sulla qualità dei propri prodotti enogastronomici, valorizzando le eccellenze locali, anche attraverso nuove rivisitazioni, coniugando la storia dei prodotti tipici con la qualità. L’appuntamento è fissato per il 14, 15 e 16 luglio. L’evento vedrà la partecipazione di artisti e comici.

Nello spazio “livemusic” si alterneranno Ornella Boccafoschi, istrionica ballerina e insegnante di danza che ha lasciato il proprio segno a “Ballando con le Stelle” su Rai1; sul palco anche il comico catanese Carmelo Caccamo che impersona l’esilarante “Signora Santina”. E ancora Live Battista con la sua musica accattivante. Sul lungomare di via Spiaggia saranno allestite le postazioni dello street food con una varietà di proposte e di eccezionale bontà! Arancini e pidoni, maccheroni al ragù, braciole messinesi, hot dog di suino nero, patatwister, pane e panelle palermitane, birra “minchia” alla spina, pizza fritta, piazza al portafoglio, pane cunzatu, crepes, bufalotto.

“Lo street food tipico siciliano – sottolinea Daniele De Vincenzo di Etnazar- parte da ingredienti tradizionali della cucina locale: le melanzane, ad esempio, ingrediente base della classica caponata o della parmigiana. Mentre il pomodoro è alla base della ricetta del “pani cunzatu” (pane condito, ovvero la classica panzanella) e di quella che sembra una pizza ma non è, ovvero lo sfincione con salsa, cipolla, acciughe e origano”.

L’evento organizzato in collaborazione con Sam Artist Production Management di Salvo Zappalà, nonché direttore artistico del Comune di Mascali e patrocinato dall'Ente Proloco Sicilia Ets, sarà presentato in conferenza stampa, mercoledì 12 luglio, alle 11, in municipio a Mascali, alla presenza del sindaco Luigi Messina, degli assessori alla Cultura Veronica Musumeci e allo Spettacolo, Valentina Gullotta.