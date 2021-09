Etnabook 2021

Martedì 14 settembre alle ore 10:30 presso la Biblioteca comunale V. Bellini di Catania, l’assessore alla Cultura Barbara Mirabella e il presidente di Etnabook Cirino Cristaldi, hanno presentato alla stampa e al pubblico il programma completo della terza edizione di Etnabook. Un ventaglio variopinto di incontri, appuntamenti e premiazioni che accompagneranno l’equinozio d’autunno sotto il cielo della cultura.

La scelta della tematica per la terza edizione di Etnabook, Festival internazionale del libro e della cultura di Catania ha modo di esprimersi attraverso due semplici parole: FramMenti Illuminanti.

C’è sempre un libro da qualche parte che si apre e diffonde luce a chi lo legge con attenzione, a chi raccoglie e poi accoglie tutte le storie e i significati che si celano tra le righe di ogni pagina. Protagoniste di questo viaggio saranno le città di Catania, Gravina di Catania, Pedara e Sant’Agata Li Battiati, che dal 20 al 25 settembre diventeranno i veri punti nevralgici della manifestazione.

A inaugurare il festival con un evento speciale e fuori programma sarà la scrittrice ceca Bianca Bellová (“Mona, Il lago” – “Miraggi Edizioni”) con un appuntamento alla Sala Consiliare del Municipio del Comune di Sant’Agata li Battiati, lunedì 20 settembre alle ore 19:00. Interverranno insieme all’autrice anche la traduttrice Laura Angeloni e l’editore Davide Reina. Il 21 settembre sarà la volta di Valentina Carmen Chisari con la presentazione del suo Il mare di Vita e Chadi (Scatole Parlanti) alle ore 17:00 (Palazzo della Cultura - Auditorium Concetto Marchesi, Via V. Emanuele II, Catania).

Etnabook è anche il Premio Letterario “Cultura sotto il vulcano” che vedrà in finale tantissime opere provenienti da tutta Italia. I premiati e le menzioni speciali verranno svelati il 22 settembre alle ore 21:00 durante la serata inaugurale che si svolgerà al Parco Comunale di Sant’Agata Li Battiati presentata da Paolo Maria Noseda (interprete del programma Rai Che tempo che fa) e l’attrice teatrale Adriana Scalia. Per quanto riguarda la sezione Booktrailer, la serata di premiazione sarà il 23 settembre 2021 (alle ore 20:00) presso la Biblioteca Comunale Vincenzo Bellini di Catania.

Dal 23 al 25 settembre diversi saranno gli incontri previsti durante tutto l’arco della giornata presso la Biblioteca V. Bellini di Catania e non solo con grandi personalità del mondo culturale nazionale: un momento importante sarà dedicato alla figura del grande giornalista recentemente scomparso Nino Milazzo, grazie alle parole di Daniele Lo Porto e Tino Vittorio; il festival vanterà anche la partecipazione di Francesco Costa con Una storia americana: Joe Biden, Kamala Harris e una nazione da ricostruire. (Mondadori), Giusy Sciacca e il suo Virità femminile singolare-plurale (Kalòs) e ancora Rosa Maria Di Natale, Il silenzio dei giorni (Ianieri Edizioni), Luciano Modica, Aspetta Mezzanotte (Marsilio), Cristina Cassar Scalia, L’uomo del porto (Einaudi), Nicola Conversa, Nella mia testa (Rizzoli) il quale riceverà anche il Globus Network Prize 2021.

A questi si aggiungono Mattia Iachino Serpotta, La gente non stanno bene (Carthago), Ornella Sgroi, È la coppia che fa il totale. Viaggio nel cinema di Ficarra & Picone con interviste, aneddoti e curiosità (HarperCollins), Massimo Maugeri, Il sangue della montagna (La nave di Teseo) e tanti, tanti altri autori e autrici. Il Festival è aperto ai più piccoli con la sezione Etnakids interamente dedicata a loro grazie al lavoro della responsabile Matilde Leonforte e alla collaborazione della Legatoria Prampolini e della Scuola del Fumetto di Palermo.

Etnabook quest’anno avrà anche una Rassegna di Scrittura Cinematografica, Teatrale e Musicale, EtnaStar, ideata e curata da Debora Scalzo, scrittrice siciliana di adozione milanese, ma anche produttrice, sceneggiatrice e stilista. La rassegna ha come cuore pulsante il mondo del cinema, del teatro e della musica e ha l’obiettivo di creare un contatto diretto tra pubblico e artisti, trasmettendo e approfondendo il legame con l’arte. Per la sua prima edizione, EtnaStar ha scelto come musa ispiratrice la figura di Rosa Balistreri, donna forte, combattente e di grandi ideali, oggi emblema della sicilianità e a cui è dedicato il tema della rassegna: L’amuri miu si tu.

Tra gli ospiti saranno presenti Ugo Conti (attore di cinema, teatro e TV), Salvo Cacioppo “Zabor” (musicista), Roberto Razzini (già CEO Warner Chappell Music Italia) e Roberto Casalino (cantautore). L’ingresso a tutti gli eventi di Etnabook è GRATUITO (con obbligo di Green Pass e mascherina, secondo le ultime normative vigenti). È possibile consultare tutti gli aggiornamenti dell’evento sul sito www.etnabook.it e sui canali social Facebook e Instagram. L’evento Etnabook Festival è organizzato dall’associazione culturale NO_NAME presieduta da Cirino Cristaldi con la co-organizzazione dei Comuni di Catania, Sant’Agata Li Battiati, Gravina di Catania e Pedara.

Lunedì 20 settembre

Fuori Programma. Ore 19:00 (Sala Consiliare, via Bellini, Sant’Agata li Battiati): incontro con Bianca Bellova, Il lago | Mona (Miraggi). Dialogano con l’autrice la traduttrice Laura Angeloni e l’editore Davide Reina. Nel corso dell’incontro verranno premiati il Sindaco di Sant’Agata li Battiati Marco Rubino, il presidente della Saturnia Luigi Pulvirenti, il comunicatore Giovanni Di Stefano e l’autrice Bianca Bellova, che ha scelto il nostro festival come esclusiva per il suo tour italiano, nel territorio etneo

Martedì 21 settembre

Pre-apertura. Ore 17:00 (Palazzo della Cultura - Auditorium Concetto Marchesi, Via V. Emanuele II, Catania): incontro con Valentina Carmen Chisari, Il mare di Vita e Chadi (Scatole Parlanti), con illustrazioni di Francesca Barcellona. Modera Francesca Calì

Mercoledì 22 settembre

Ore 21.00 (Parco Comunale, via Bellini, Sant’Agata li Battiati): cerimonia di premiazione del Premio Letterario Etnabook - Cultura sotto il vulcano. Presentano Adriana Scalia e Paolo Maria Noseda

Giovedì 23 settembre

Ore 9:50 (Biblioteca Comunale V. Bellini, via A. di Sangiuliano, 307, Catania): saluti istituzionali dell’amministrazione comunale e del presidente di Etnabook Cirino Cristaldi

Ore 10.00 (Biblioteca Comunale V. Bellini, via A. di Sangiuliano, 307, Catania): presentazione Raccolta Antologica “Premio Etnabook 2020” (No_Name Editore) con Paolo Sidoti e Valentina Carmen Chisari

Ore 12.00 (Biblioteca Comunale V. Bellini, via A. di Sangiuliano, 307, Catania): incontro con Daniele Lo Porto, Tino Vittorio: Nino Milazzo, un umanista prestato al giornalismo. Nino Milazzo, il direttore. La testimonianza degli amici della sua redazione di Telecolor

Ore 15.00 (Biblioteca Comunale V. Bellini, via A. di Sangiuliano, 307, Catania): Book Party, a cura di Valentina Carmen Chisari con introduzione dei ragazzi della IV B del Liceo Classico Spedalieri di Catania

Ore 16.00 (Biblioteca Comunale V. Bellini, via A. di Sangiuliano, 307, Catania): incontro con Morgana Chittari, Frantumi. (Lekton Edizioni). L’autrice dialoga con Simone Belvedere e Salvatore Velardita

Ore 17.00 (Biblioteca Comunale V. Bellini, via A. di Sangiuliano, 307, Catania): incontro con Francesco Costa, Una storia americana: Joe Biden, Kamala Harris e una nazione da ricostruire. (Mondadori). Modera Giorgia Landolfo

Ore 18.00 (Biblioteca Comunale V. Bellini, via A. di Sangiuliano, 307, Catania): incontro con Giusy Sciacca, Virità femminile singolare-plurale (Kalòs). Modera Alfredo Polizzano

Ore 19.00 (Biblioteca Comunale V. Bellini, via A. di Sangiuliano, 307, Catania): incontro con Sal Costa, Come ammazzare il tempo quando sei morto (Morellini). Modera Lucio Di Mauro

Ore 20.00 (Biblioteca Comunale V. Bellini, via A. di Sangiuliano, 307, Catania): Sezione Booktrailer, proiezione opere finaliste e proclamazione dei vincitori. A cura di Associazione Dirty Dozen

Ore 21.00 (Biblioteca Comunale V. Bellini, via A. di Sangiuliano, 307, Catania): Rassegna EtnaStar, incontro con Ugo Conti. L’ospite dialoga con la curatrice Debora Scalzo e il regista Rosario Scuderi. Prevista la consegna del Premio EtnaStar

Venerdì 24 settembre

Ore 11.00 (Biblioteca Comunale V. Bellini, via A. di Sangiuliano, 307, Catania): incontro con Edoardo Musumeci, Alex Il Guerriero, Medioterror (L’ultimo regno) e Medioterror (Missione Successori). Modera Marika Toscano. Premio Assoluto “Enrico Morello”

Ore 12.00 (Biblioteca Comunale V. Bellini, via A. di Sangiuliano, 307, Catania): incontro con Massimo Baraldi, Nagottville (Gilgamesh Edizioni). Modera Valentina Carmen Chisari

Ore 15.00 (Biblioteca Comunale V. Bellini, via A. di Sangiuliano, 307, Catania): Book Party, a cura di Valentina Carmen Chisari, con introduzione dei ragazzi della IV B del Liceo Classico Spedalieri di Catania

Ore 16.00 (Biblioteca Comunale V. Bellini, via A. di Sangiuliano, 307, Catania): incontro con Luciano Modica, Aspetta Mezzanotte (Marsilio). Modera Andrea Maglia

Ore 17.00 (Biblioteca Comunale V. Bellini, via A. di Sangiuliano, 307, Catania): incontro con Riccardo Mondo, Sogno arcano (La Parola). Modera Lucia Sardo

Ore 17.00 (Mondadori Bookstore D’Annunzio, via G. D’Annunzio, 115, Catania): Rassegna EtnaStar. Incontro con Roberto Razzini (Presidente Warner Chappel Music Italia), Dal vinile a Spotify (People). Dialogano con l’autore la curatrice Debora Scalzo e la giornalista Carlotta Bonadonna

Ore 18.00 (Biblioteca Comunale V. Bellini, via A. di Sangiuliano, 307, Catania): incontro con Rosa Maria Di Natale, Il silenzio dei giorni (Ianieri Edizioni). Modera Giuseppe Condorelli

Ore 18.00 (Libreria Mondadori - Parco Commerciale Katanè, Gravina di Catania): presentazione de L’inganno di Pilato (Algra Editore) di Domenico Seminerio e Di finzione e realtà. Immagini e immaginario della Sicilia di Seminerio (Algra Editore) di Gabriella Congiu

Ore 18.30 (Libreria Prampolini, via V. Emanuele II, 333, Catania): incontro EtnaKids. Presentazione del libro Svezzamento e Allattamento (Coleman) di Grazia De Fiore e Jack Newman. Modera Giorgia Landolfo. A cura di Matilde Leonforte

Ore 19.00 (Biblioteca Comunale V. Bellini, via A. di Sangiuliano, 307, Catania): incontro con Cristina Cassar Scalia, L’uomo del porto (Einaudi). Modera Paolo Maria Noseda. Prevista la consegna del Premio Etnabook 2021

Ore 19.00 (Sala D’Agata, Expo, Pedara): incontro con Tommaso Pezzino, Papà chi sono gli ignavi (Algra Editore). Modera Simona Zagarella

Ore 20.00 (Biblioteca Comunale V. Bellini, via A. di Sangiuliano, 307, Catania): Rassegna EtnaStar. Incontro con Roberto Razzini (Presidente Warner Chappel Music Italia). Dialoga con Debora Scalzo (curatrice della Rassegna EtnaStar)

Ore 21.00 (Biblioteca Comunale V. Bellini, via A. di Sangiuliano, 307, Catania): incontro con Nicola Conversa, Nella mia testa (Rizzoli). Modera Paolo Maria Noseda. Prevista la consegna del Globus Network Prize 2021

Sabato 25 settembre

Ore 10.00 (Biblioteca Comunale V. Bellini, via A. di Sangiuliano, 307, Catania): incontro con Mattia Iachino Serpotta, La gente non stanno bene (Carthago) Dialoga con l’editore Margherita Guglielmino

Ore 11.00 (Biblioteca Comunale V. Bellini, via A. di Sangiuliano, 307, Catania): incontro con Luigi Romolo Carrino, Non è di maggio (Arkadia). Modera Daniele Lo Porto

Ore 12.00 (Biblioteca Comunale V. Bellini, via A. di Sangiuliano, 307, Catania): incontro con Ornella Sgroi, È la coppia che fa il totale. Viaggio nel cinema di Ficarra & Picone con interviste, aneddoti e curiosità (HarperCollins). Modera Alessandra Bonaccorsi

Ore 15.00 (Biblioteca Comunale V. Bellini, via A. di Sangiuliano, 307, Catania): Presentazione del Premio InediTO - Colline di Torino giunto alla XX edizione. Presenti alcuni degli autori siciliani premiati

Ore 16.00 (Libreria Prampolini, via V. Emanuele II, 333, Catania): incontro EtnaKids. “Disegna il mostro” a cura della illustratrice Lucia Scuderi e dell’autrice Annamaria Piccione. Costo: 16,00 euro (in omaggio il libro Spirdi, spirdati, sirene e altri esseri fantastici della Sicilia). Durata: 80 min | Età: +7

Ore 16.00 (Biblioteca Comunale V. Bellini, via A. di Sangiuliano, 307, Catania): incontro con Grazia Pulvirenti, Non dipingerai i miei occhi. Storia intima di Jeanne Hebuterne e Amedeo Modigliani (Ed. Jouvence). Modera Giuseppe Montemagno

Ore 17.00 (Biblioteca Comunale V. Bellini, via A. di Sangiuliano, 307, Catania): incontro con Don Vittorio Rocca, Dove sono gli uomini responsabili (Carthago) Dialoga con l’editore Margherita Guglielmino

Ore 17.30 (Libreria Prampolini, via V. Emanuele II, 333, Catania): incontro EtnaKids. “A scuola di mummie”, laboratorio sulle tecniche di imbalsamazione. Costo: 16,00 euro (in omaggio il libro Le catacombe del mistero). Durata: 30 min | Età: 6/12 anni

Ore 18.00 (Campus Athena, via Spadaccini, 16, Catania): incontro EtnaKids. Incontro dedicato ai più piccoli con la prestigiosa scuola del Fumetto di Palermo. Età: 6/12 anni

Ore 18.00 (Libreria Mondadori - Parco Commerciale Katanè, Gravina di Catania): incontro con Paolo Sidoti, Voci nel silenzio. Modera Francesca Calì

Ore 18.00 (Biblioteca Comunale V. Bellini, via A. di Sangiuliano, 307, Catania): incontro con Carmelo Zaffora, L’errando verso | Le confessioni di Abulafia (Carthago). Dialoga con l’editore Margherita Guglielmino

Ore 18.45 (Libreria Prampolini, via V. Emanuele II, 333, Catania): incontro EtnaKids. “Let’s go to the party”: giochi in lingua inglese per piccolissimi a cura di Color Spots - L’inglese per bambini. Costo: 5,00 euro. Durata: 60 min | Età: 4/5 anni

Ore 19.00 (Biblioteca Comunale V. Bellini, via A. di Sangiuliano, 307, Catania): incontro con Davide Vigore, Fuorigioco (AUGH!). Modera Pietro Colletta, letture a cura di David Coco

Ore 19.00 (Sala D’Agata, Expo, Pedara): incontro con Valerio Musumeci, Agata Rubata (Bonfirraro Editore). Modera Sarah Donzuso

Ore 20.00 (Biblioteca Comunale V. Bellini, via A. di Sangiuliano, 307, Catania): Rassegna EtnaStar. Incontro con il cantautore Roberto Casalino. Dialoga con Debora Scalzo (curatrice della Rassegna EtnaStar). Prevista la consegna del Premio EtnaStar al Talento Siciliano a Salvatore Cacioppo, in arte Zabor.

Ore 21.00 (Biblioteca Comunale V. Bellini, via A. di Sangiuliano, 307, Catania): incontro con Massimo Maugeri, Il sangue della montagna (La nave di Teseo). Modera Antonio Ciravolo