Torna Etna Comics, il Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop

Da giovedì 6 a domenica 9 giugno 2024 si terrà la dodicesima edizione di Etna Comics, l'attesissimo Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop, presso il centro fieristico Le Ciminiere di Catania.

L'evento rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati di fumetti, cinema, giochi, videogiochi, musica e cultura tradizionale giapponese.

Etna Comics: un festival tra cultura e arte

Etna Comics si preannuncia un evento imperdibile e negli anni è diventato uno dei più grandi e partecipati festival d’Italia, con oltre 90.000 presenze registrate lo scorso anno. La kermesse rappresenta ormai dal 2011 un appuntamento fisso per gli appassionati di fumetti, cinema, gioco, videogioco, web, musica, collezionismo, spettacolo, cultura tradizionale giapponese e non solo.

Un’esperienza unica sia per i nuovi partecipanti che per gli abituali frequentatori delle convention di settore. Durante le quattro giornate, i visitatori potranno godere di mostre, attività, proiezioni, masterclass e conferenze, con la partecipazione di centinaia di ospiti nazionali e internazionali.

Gli imperdibili ospiti

Tra i grandi nomi che animeranno la manifestazione, spicca il talento di Zerocalcare, autore del manifesto di quest’anno dedicato a Pirandello. Inoltre, non mancherà l’impronta del fumetto americano, grazie alla partecipazione di Darick Robertson. L’area TabooCom proporrà un interessante panel su Supersex, la serie TV trasmessa da Netflix, ispirata alla storia e alla carriera di Rocco Siffredi. L’attore e la regista Francesca Mazzoleni parteciperanno all’incontro con il pubblico.

Nell’area Movie, i fan avranno l’opportunità di incontrare alcuni volti noti del mondo dello spettacolo. Tra questi, l’attrice spagnola Itziar Ituño, protagonista de “La casa di carta” e “Berlino”, l’attore americano Ross Mullan, noto per aver interpretato il personaggio del White Walker in “Il trono di spade”, ma anche per i suoi ruoli in “Doctor Who”, “Dinotopia”, “Scontro tra Titani” e “Sharknado 5”. Francesco Centorame, figura di spicco della serie TV italiana “Skam Italia”, sarà presente nel ruolo di Elia Santini. Inoltre, è una delle giovani rivelazioni del film “C’è ancora domani”, che ha recentemente vinto sei statuette al David di Donatello 2024.

Il Premio Angelo D’Arrigo porterà sul palco del festival due premiati della decima edizione: la biologa Barbara Gallavotti e lo stesso Zerocalcare. Quest’ultimo sarà anche protagonista di un’esibizione che unirà disegno e note, insieme al cantautore e musicista Giancane.

A chiudere la serata, l’energia dei Nanowar of Steel. Inoltre, il ritorno a Catania di Panini Comics sarà celebrato con la presentazione della cover variant del numero 3576 di “Topolino”, dedicata al capoluogo etneo.

Come partecipare: informazioni utili

Per partecipare alla manifestazione, il costo giornaliero del biglietto è di 15 euro a persona, 50 euro quello dell'abbonamento per tutti i quattro giorni, 25 euro per le due giornate del 6 e 7 giugno. Ingresso gratuito per i bambini da 0 a 6 anni non compiuti. Ingresso gratuito per disabili e accompagnatori (invalidità a partire dall'80% e beneficiari della Legge 104/92). Biglietto ridotto giornaliero 10,00 euro a persona.

I biglietti possono essere acquistati qui, quelli ridotti solo presso i botteghini nei giorni della manifestazione.

Programma e dettagli su etnacomics.com.