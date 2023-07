Etnazar a Fondachello, grande successo per la prima giornata

Il lungomare di Fondachello preso d’assalto da migliaia tra vacanzieri e turisti. La prima della tre giorni dello street food di Etnazar si è rivelato un successo straripante di presenze, che ha superato le aspettative. Decine di postazioni con i migliori cibi da strada tradizionali e moderni. L’evento organizzato da Etnazar con il coordinamento di Salvo Zappalà (direttore artistico) e Daniele De Vincenzo e il patrocinio dell’assessorato al Turismo retto da Valentina Gullotta, ha richiamato oltre 3 mila persone provenienti da tutto il comprensorio. Sul lungomare mascalese una fiumana di persone di ogni età, nel fine settimana.

Fino a domani si susseguiranno eventi di animazione tra musica live, animazione e defilè di moda. Venerdì pubblico delle grandi occasioni per assistere alla performance dell’esilarante comico catanese Carmelo Caccamo che ha impersonato la mitica signora Santina e lo spettacolo di musica e danza con Ornella Boccafoschi ha fatto da traino. Dunque un appuntamento di grande originalità per le cucine presenti, che non dimentica le realtà gastronomiche locali e regionali. Lo street food è ormai diventato fenomeno in crescita a livello globale, già di moda da diversi anni con una varietà di proposte alimentari e di eccezionale bontà. Dagli arancini al pane e panelle palermitano, maccheroni al ragù, braciole messinesi, hot dog di suino nero. Una ventina le postazioni allestite lungo la via Spiaggia a Fondachello e il pubblico è accorso numeroso e con molto entusiasmo per gustare le prelibatezze cucinate dai protagonisti di questo festival culinario. Chef su strada che hanno difeso con caparbietà e orgoglio i loro Street Food.