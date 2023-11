Eubook 2023 dal 16 al 19 novembre

L’Archeoclub d’Italia di Licodia Eubea “Mario Di Benedetto” è impegnato da oltre quarant’anni, attraverso l’attività dei numerosi soci, nella salvaguardia, valorizzazione e conoscenza del patrimonio culturale locale.

Numerose sono le iniziative e gli eventi che l’Associazione svolge in ambito locale, ponendo in risalto il profondo legame tra cultura, storia, arte, tradizione, natura e sostenibilità, anche con interventi di carattere strutturale e collaborando attivamente con le Istituzioni.

Consapevole che dalla promozione del libro e della lettura dipendono lo sviluppo intellettuale ed economico della società, l’Associazione organizza, dal 16 al 19 novembre 2023, la seconda Edizione di Eubook, quattro giorni dedicati all’editoria e ai libri siciliani, agli scrittori e ai poeti della nostra Isola.

La manifestazione sarà scandita da un corollario di eventi culturali, quali mostre, musica, oltre a iniziative di promozione e conoscenza del territorio, straordinariamente ricco di storia e di cultura, attraverso l’enogastronomia.

Teatro dell’evento sarà la suggestiva Chiesa di San Benedetto e Santa Chiara, dove, grazie alla presenza degli autori e dei tanti ospiti, verranno trattati temi e problematiche del mondo contemporaneo, con uno spazio dedicato alla conservazione, valorizzazione, promozione e fruizione del patrimonio culturale isolano.

Così come avvenuto per la prima, anche in questa seconda edizione il pubblico avrà a disposizione un congruo numero di volumi e riviste da consultare e leggere all’interno della chiesa. Novità di questa Edizione è la “Fiera del Libro”, resa possibile grazie alla collaborazione della “Libreria Orlando di Gela - Sicilianitudine Spazio Culturale”, con la possibilità per il pubblico di poter acquistare novità librarie e di avere un’ampia scelta di racconti, narrativa, saggi e studi legati alla letteratura e alla cultura siciliana.

Il sabato mattina sarà dedicato ai ragazzi della scuola media di Licodia Eubea al fine di motivarli, incuriosirli, stimolarli al piacere di leggere e incontrare chi della scrittura ha fatto la sua professione, quindi, avvicinarli, alla narrativa pensata per loro, tramite un percorso di conoscenza dell’autore e delle sue opere.

In occasione di Eubook, lo spazio della chiesa verrà arredato con tavoli e sedie al fine di unire l’amore per il libro e la lettura con la possibilità di usufruire di food e drink di ottimo livello e naturalmente legati alla tradizione locale.

Dal 16 al 19 novembre sarà possibile usufruire all’interno della chiesa di San Benedetto e Santa Chiara del servizio lettura e di degustare prodotti enogastronomici tipici della tradizione locale, caffè, the e tisane.