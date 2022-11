Europe Direct Catania: evento di lancio venerdì 16 dicembre al Palazzo delle Scienze

Venerdì 16 dicembre 2022 alle ore 17:30, presso l’aula magna del Palazzo delle Scienze, sede del Dipartimento di Economia e Impresa (DEI) dell’Università degli Studi di Catania, si terrà l’evento di lancio del centro Europe Direct Catania, promosso dalla Commissione Europea. La manifestazione, aperta al pubblico, richiede prima la registrazione sulla piattaforma Eventbrite, che rimarrà disponibile fino alle 23:30 del 15 dicembre 2022.

L’organizzazione non profit e-Medine è il nuovo centro Europe Direct Catania promosso dalla Commissione Europea. Europe Direct è una rete europea promossa e coordinata dalla Direzione Generale Comunicazione della Commissione Europea. Attualmente l’Italia conta 47 centri Europe Direct (ED) e l’Unione Europea più di 400. Europe Direct promuove attivamente e in modo continuativo la partecipazione dei cittadini alla democrazia europea. I centri ED facilitano la comprensione del funzionamento dell’Unione tramite politiche attive inclusive e il contatto diretto con comunità locali e rappresentanti della Commissione UE. La rete agisce come intermediario tra l’Unione Europea e i cittadini a livello locale e si occupa d’informazione e comunicazione sul territorio, organizzando iniziative e progetti.

I contenuti informativi del centro ED saranno sempre reperibili sul sito di e-Medine alla sezione “Europe Direct Catania”. Inoltre, la presenza di e-Medine su LinkedIn, Facebook e YouTube favorirà la comunicazione tra il team Europe Direct Catania e i cittadini.