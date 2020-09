European Mobility Week

ARGS partecipa alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile con fantastici eventi gratuiti. Tutte le visite saranno offerte alla cittadinanza a titolo gratuito previa prenotazione a eventiargs@gmail.com. Contributo di € 1,00 a persona per l'utilizzo degli auricolari al fine di mantenere le distanze di sicurezza come previsto dalle norme anti Covid. Obbligo di indossare la mascherina.

VENERDì 18 settembre Dalle ore 17.30 alle ore 19,30 con partenza dalla Villa Bellini (ingresso Via Etnea): Passeggiata culturale guidata dal titolo "La Villa Bellini e i suoi personaggi illustri raccontata ai bambini", family tour. A cura di Valeria Di Loreto.

SABATO 19 settembre Dalle ore 17.30 alle ore 19,30 con partenza da P.zza Duomo (c/o Palazzo degli Elefanti): Passeggiata storicoculturale in lingua inglese (anche per principianti) alla scoperta dei più antichi monumenti di Catania dal titolo "Ancient Catania: from the Greek period to the Middle Age”. A cura di Angela Inferrera e Tiziana Abate.

DOMENICA 20 settembre Dalle ore 9.30 alle ore 11,30 con partenza da Piazza Roma: Passeggiata culturale dal titolo "La Grande Catania, l'arte al di là del regime". A cura di Ivan Nicosia.

LUNEDì 21 settembre Dalle ore 17.30 alle ore 19,30 con partenza da P.zza Giovanni XXIII (c/o fontana Ratto di Proserpina): Passeggiata culturale guidata lungo i binari passando dagli Archi della Marina per raggiungere l'ingresso al porto e il molo di levante dal titolo "Tra mito, storia e modernità. La mobilità dai Borboni ai giorni nostri". Family tour. A cura di Maria Luisa Palumeri.

MARTEDI’ 22 settembre Dalle ore 17.30 alle ore 19,30 con partenza da Corso Italia, 302 (c/o Caffè Europa): Passeggiata culturale guidata alla scoperta di palazzi e ville in compagnia dei nostri amici animali dal titolo "Catania Liberty a quattro zampe". A cura di Alba Tucci.