"Piante da mangiare" e “Il giro del mondo in 80 minuti" all'Orto Botanico

Domenica 24 marzo 2024 alle 11:00 e alle 15:30 vi aspettiamo all’Orto Botanico di Catania con due nuovi percorsi guidati a cura di Officine Culturali per scoprire il giardino scientifico dell’Università di Catania. Il team di Officine Culturali vi accompagnerà, in un’esplosione di colori e profumi, tra i viali dell’Orto Botanico catanese per approfondire la collezione di piante alberi e fiori custoditi nel museo verde.

Alle 11:00 prenderà il via il percorso, tra l’Orto generale e l’Orto siculo, “Piante da mangiare” una visita guidata dedicata a piante, semi e frutti che possono essere utilizzate in cucina.

Alle 15:30, invece, con il percorso “Il giro del mondo in 80 minuti” compiremo un viaggio intorno al mondo per scoprire la varietà della natura che caratterizza i principali continenti, conservandone anche la storia.

Per partecipare ai nuovi percorsi guidati all’Orto Botanico di Catania – a cura di Officine Culturali in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali – è necessaria la prenotazione chiamando lo 0957102767 o al 3349242464 (anche tramite messaggio WhatsApp).