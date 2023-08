Sabato 2 settembre 2021 appuntamento al Palazzo della Cultura di Catania per l'evento di beneficenza dal titolo 'Uomo e Galantuomo'. Gli interpreti dello spettacolo di Eduardo De Filippo saranno tantissimo e tutti bravissimi per la regia di Nino Spitaleri. Per informazioni e prenotazioni telefonare ai seguenti numeri: 347-2711419 e 3471086134. Costo del biglietto € 7,00.