'Ricordi belliniani'

Vincenzo Bellini ha lasciato un solco profondo nella storia del Melodramma italiano, coronato da successi che hanno dato una nuova vita ad un genere musicale per il quale l'Italia si è resa celebre fino ai primi del Novecento.

Con questo itinerario si vuole rendere virtualmente omaggio al "Cigno", seguendo un percorso per le vie della sua città natìa attraverso le note evanescenti della sua Opera. Tale itinerario si snoderà in due pomeriggi il 4 ed il 5 novembre per ricordare il 222° compleanno di Vincenzo Bellini.

4 Novembre ore 16.00 in Piazza San Francesco - Atto I - In questo primo itinerario seguiremo le vicende che hanno caratterizzato la vita dell'Autore a Catania, evidenziandone carattere e sensibilità, attraverso le strade e i quartieri da lui vissuti.

5 Novembre ore 16.00 in Piazza San Domenico - Atto II - In questo secondo itinerario seguiremo le tracce del passaggio del Maestro al suo ritorno in patria, dopo la prematura scomparsa, attraverso i tributi che la città gli ha offerto.

Quota di partecipazione: 12€ (di cui 4€ devoluti ad EMERGENCY) per una delle due visite, 18€ (di cui 8€ devoluti ad EMERGENCY) per partecipare ad entrambe. Per prenotazioni: catania@volontari.emergency.it / 3483622436. La prenotazione è necessaria.