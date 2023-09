Orario non disponibile

Dal 16/09/2023 al 16/09/2023

Indirizzo non disponibile

Gravina di Catania

Sabato 16 settembre alle 20:30 presso l'anfiteatro "Turi Ferro" sito all'interno del parco comunale "P. Borsellino" di via Roma a Gravina si svolgerà la manifestazione "Gravina: porta della Città metropolitana di Catania", organizzato dal magazine "Paesi Etnei Oggi", edito da Andrea Pitrolino, dal Comune di Gravina e grazie anche al patrocinio dell' A.R.S., dal centro commerciale "Katanè", "Archigen", "Vivai Etna" e dalla Pro loco gravinese.

Nel corso della serata saranno, altresì, premiate personalità che hanno contribuito allo sviluppo del territorio nel campo delle professioni, arti, economia e volontariato.

Non mancheranno cenni sui quartieri di San Paolo e Fasano, da tempo diventati ad alta densità abitativa, al fine di superare l'antica dicotomia centro/periferia e di fondare una consapevolezza rinnovata: quella, cioè, che vede nella metropoli la nuova dimensione in grado di far sviluppare le potenzialità di una terra già di suo bellissima.

Ciliegina dell'evento sarà l'ospite della serata Gino Astorina, uno dei maggiori esponenti della comicità in salsa etnea.