Proiezione di “War Note” di Roman Lyubiy - “Solidarity for Україна”

Venerdì 25 marzo, alle ore 20.30, Z? Centro culture contemporanee di Catania, ospita un evento solidale a sostegno della popolazione ucraina martoriata dalla guerra con la Russia. “Solidarity for ???????” è un evento di raccolta fondi reso possibile grazie ad alcuni film maker ucraini che hanno deciso di rinunciare ai diritti d'autore delle loro opere, per permettere che queste vengano proiettate da chiunque voglia sostenere le organizzazioni di volontariato in Ucraina.

Durante la serata sarà proiettato il film “War Note” di Roman Lyubiy del 2021. I video personali dei telefoni, delle videocamere, delle fotocamere e delle GoPro dei soldati ucraini si intrecciano in un viaggio surreale in prima linea nella guerra con la Russia nel Donbass. Il film mostra un mondo bizzarro le cui leggi sono molto diverse da quelle a cui siamo abituati. Il comportamento è diverso, le relazioni si svolgono in modo diverso e l'umorismo assume note diverse. Gli eroi si svegliano e si addormentano, gioiscono e piangono, sentendo sempre che la registrazione potrebbe finire da un momento all'altro.

Prima della proiezione del film in videoconferenza parlerà Mykhailo Glubokyi, direttore del centro culturale Izolyatsia ( https://izolyatsia.org/en/), che stava a Soledar, nell’area delle miniere di sale del Donbass, partner di Z? Centro culture contemporanee nel progetto europeo “Cantieri in movimento - lndustrial Heritage Soundscapes” che vede come capofila Z? capofila e condiviso con Curva Minore di Palermo, la slovacca Truc Sperique, la tedesca Zentralwerk, in collaborazione con Darshan di Catania.

L'intero ricavato dell'incasso della serata – il biglietto d’ingresso è 10 euro - sarà devoluto a “The Voices of Children Foundation” (sul web https://voices.org.ua/en ), fondazione che dal 2015 aiuta i bambini colpiti dalla guerra in Donbass. La cifra raccolta e il bonifico effettuato saranno pubblicati sui canali social di Z? Centro culture contemporanee di Catania.

Informazioni - L'ingresso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di mascherina ffp2 e di una delle certificazioni verdi Covid-19. Prenotazioni: allo 0958168912 da lunedì a venerdì (dalle 10 alle 14) e al 3281742045 tutti i giorni tranne domenica e festivi (solo tramite messaggi whatsapp dalle 15 alle 18). Biglietto unico: € 10. Z? Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici, 6 – 95129 – Catania.