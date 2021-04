Trekking urbano ai confini di Catania. Un affascinante viaggio in tre tappe, alla scoperta delle antiche mura. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AI NOSTRI CONTATTI



Sabato 1 Maggio 2021

APPUNTAMENTO ore 10.00 in Piazza Stesicoro (davanti all'Anfiteatro romano)

ITINERARIO: Via Plebiscito e dintorni

CONCLUSIONE ore 12.30 circa ai Cappuccini Nuovi



Domenica 9 Maggio 2021

APPUNTAMENTO ore 10.00 in Piazza Montessori

ITINERARIO: Via Plebiscito e dintorni

CONCLUSIONE ore 12.30 circa in Piazza Palestro



Domenica 16 Maggio 2021

APPUNTAMENTO ore 16.30 in Piazza Federico di Svevia (davanti al Castello Ursino)

ITINERARIO: Dal Castello alla Civita

CONCLUSIONE ore 19.00 circa in Piazza dei Martiri



Mascherina obbligatoria. CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE per singolo tour: €10.00 (bambini fino a 10 anni gratuito) Pagamento in loco. Comprende la guida turistica. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA Messaggio WhatsApp o mail, indicando il proprio nominativo, un recapito telefonico ed il numero dei partecipanti. Per informazioni siamo a disposizione anche per telefono.

• 338.1441760 / 333.9119648 • asso.etnangeniousa@gmail.com



L’evento si svolgerà per un numero limitato di partecipanti, in conformità alle indicazioni di sicurezza vigenti. Qualora foste costretti a disdire la prenotazione, vi preghiamo di comunicarlo in tempo utile, per dar modo ad altri di poter partecipare. Obbligo di portare con sé la mascherina.