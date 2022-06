Un evento esclusivo targato Abitare-Castellana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Un evento esclusivo e conviviale realizzato con eleganza e professionalità̀ da èxpo, per celebrare la nuova vision del design targato Abitare – Castellana. Un dialogo innovativo tra creatività e funzionalità che trova la sua massima espressione nel nuovo store di due storiche realtà imprenditoriali di Catania, accomunate da professionalità, intuizione, ricerca costante e nuovi indirizzi. Per un intero pomeriggio emozionante e sofisticato, professionisti del design, architetti, home lovers, e semplici appassionati si sono ritrovati insieme in un hub inedito, un vero e proprio “ufficio di stile” per confrontarsi e discutere sulle nuove tendenze e collezioni Bath & Home. La costante sperimentazione di Castellana e Abitare, ha permesso di suggellare l’incontro tra design haute couture e materiali pregiati. Mentre gli occhi osservano ambientazioni sempre nuove in cui la classe del design storico si alterna alle forme più estrose e suggestive di quello contemporaneo, le mani sfiorano tessuti, carte, fibre e materiali; il respiro si apre alle note di essenze che profumano l’ambiente e l’ascolto si abbandona a una musica delicata nell’aria.

Lo store è pensato anche come un luogo di incontro, di formazione, un contenitore vivace che valorizza la “cultura del progetto”, portavoce di una estetica fatta di dettagli unici e di un puntuale equilibrio compositivo generato da proporzioni perfette, superfici pulite e finiture inedite che concorrono alla definizione di uno stile. Dalle ante al pavimento pregiato, dall’arredo bagno al tessile, dal piano cottura alle tende, alle piantane. Ogni elemento funzionale, congiuntamente a quello decorativo, viene pensato e progettato per un’immagine organica e coordinata, ma anche per restituire praticità ai sistemi d’arredo mantenendo sempre una coreografia bespoke, personalizzata e sartoriale, che porta con sé la creatività e la capacità di trasformare un’idea in sistema d’arredo. Abitare mette in mostra i più esclusivi sistemi d’arredo, proponendo solo il meglio del mobile Made in Italy: dalle icone del design, di imperitura memoria, a quelli contemporanei ed emergenti, congiuntamente alla produzione del distretto ceramico più importante d’Italia.

"Ciò che contraddistingue tutti i nostri progetti è l’amore che trasmettiamo verso questo lavoro – dichiara Cherie Russo, founder di Abitare - che ci permette di poter fare della nostra passione la soddisfazione dei nostri clienti. Il Nuovo Concept Store è un vero percorso esperienziale tra le nostre collezioni Interiors, Contemporary, Modern, Outdoor, oltre ad un Interior Design Studio, che offre servizi di progettazione e installazione di interni. Arredare del resto oggi equivale a raccontare una storia. Le case smettono di essere contenitori da riempire e diventano spazi da vivere di cui si vogliono esaltare le peculiarità attraverso progetti realizzati ad hoc. Accanto alla nostra storica dimensione offline, emblematica, se non unica nel suo genere, prende vita la realtà online rappresentata da Brera Interni, le cui generalità derivano dal noto quartiere milanese. Il nostro cliente – conclude - cerca un prodotto esclusivo, disponibile per lui soltanto o quasi, spesso tailor-made. Dal vintage all’ultra-moderno, al quasi futurismo. Chi accede dal web a Brera Interni, cerca due caratteristiche chiave: l’unicità e la rarità".

Il prestigioso spazio di design ha inoltre all’attivo importanti partnership sul territorio tra cui quella con la galleria KoArt consentendo in tal modo, a chi lo desidera, di esprimere nel linguaggio dello spazio architettonico, le diverse espressioni di arte contemporanea. Castellana, rappresenta uno straordinario global contractor di servizi e prodotti, scelti con cura, per interpretare e innovare il bagno e la casa con soluzioni all’avanguardia e dal gusto moderno. Un valore aggiunto, quindi, che rispecchia fedelmente la filosofia di un Gruppo leader da 60 anni. "La nostra aspirazione è quella di preservare, e se possibile rilanciare, il territorio in cui operiamo e viviamo, - sottolinea Fabrizio Marchese, Ceo di Castellana - restituendo ad esso spazi, competenze e professionalità che meritavano di essere valorizzate. L'obiettivo è stato creare un luogo di incontro e confronto dove condividere idee e progetti tra addetti ai lavori, e mettere questo spazio a disposizione del territorio, nel solco di quella missione che abbiamo voluto dare al nostro operato. Questo nuovo showroom è dedicato a chi vive la casa, dialoga e costruisce soluzioni con chi progetta e arreda, con architetti, interior designer e progettisti, con proposte di alto profilo dell’arredo bagno, della climatizzazione e complementi di arredo per la casa".

L'arredamento Custom Made è il servizio top level, generato al fine di promuovere una esperienza nell'arredamento bathroom, mettendo all'opera tutte le migliori maestranze artigianali, per la realizzazione di un esclusivo ed unico progetto. Una customer experience inedita che si sviluppa su una superficie di 1500 metri quadri in un blend di libera espressività progettuale, eleganza, comfort e funzionalità. L’arredo indoor e outdoor Made in Italy è valorizzato da uno styling delicato, che sottolinea i tratti distintivi di ciascun brand. Il risultato è un concept store originale ed esclusivo nella capacità di coniugare componenti d’arredo e servizi di progettazione, creazioni e competenze, al fine di realizzare spazi fedeli alle diverse esigenze di funzionalità ed estetica. Uno degli aspetti performanti del sodalizio delle due realtà imprenditoriali, è l’unicità di ogni singolo progetto che viene realizzato su misura per poter rispecchiare ogni tipo di personalità.