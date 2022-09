Expopet, l’evento fieristico dedicato al mondo degli animali domestici e d’affezione più grande della Sicilia, torna il 10-11 settembre nei nuovissimi spazi espositivi del centro fieristico Sicilia Fiera (via Bologna, 79 -Misterbianco).

Negli 8.000 mq di superficie, sarà possibile assistere e prendere parte a diversi momenti come:

- la Benedizione degli Animali;

- la mostra, non a giudizio, dell’Associazione Avicoltori, Asavit;

- l’area gatti e cani, in cui sarà possibile ammirare diverse razze e parlare con i lori allevatori;

- le dimostrazioni di Salvataggio e il Battesimo dell’acqua dei cani, a cura dell’ACS Rescue Dog

- il Fashion ShowDog, la sfilata dei cuccioli e dei loro accompagnatori in cui gli stessi visitatori saranno i veri protagonisti;

- le dimostrazioni di Agility, e tanto altro ancora.

I visitatori avranno inoltre, l’occasione di interfacciarsi direttamente in Fiera con esperti e professionisti del settore, e grandi aziende produttrici e distributrici di prodotti per il benessere, alimentazione e cura del pet. Nel corso delle due giornate la Fiera seguirà i seguenti orari di apertura e chiusura: dalle 09.30 alle 18.30.

Il costo d'ingresso per Expopet 2022 è € 7.00 oppure € 4.50 se iscritti al Fans Club direttamente sul sito www.expopet.it. Per bambini fino a 6 anni l'ingresso è gratuito.