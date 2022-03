Fabri Fibra LIVE il 3 agosto alla Villa Bellini

Prezzo non disponibile

Sarà finalmente disponibile a partire dal prossimo 18 marzo in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali (in formato cd e LP) “CAOS”, il nuovo e attesissimo album di FABRI FIBRA.

L’uscita del nuovo album “CAOS” darà l’occasione a FABRI FIBRA di tornare finalmente sul palco e sceglie Catania per l’unica data siciliana del tour: mercoledì 3 agosto 2022, ore 21.00, alla Villa Bellini (nell’ambito del Catania Summer Fest 2022 a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, nonché della nuova edizione della rassegna Sotto il Vulcano 2022, organizzata da Puntoeacapo e Sopra La Panca, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita).

I biglietti saranno disponibili da domani 2 marzo alle 14.00 sul sito www.puntoeacapo.uno e nei punti vendita autorizzati. “CAOS”, il decimo disco di studio di FIBRA che arriva a 20 anni dalla pubblicazione del suo primo album “Turbe Giovanili” e 5 anni dall’ultimo disco “Fenomeno”, è disponibile da oggi per il preorder. Il nuovo album del rapper italiano, artista da oltre 1 milione di copie vendute, considerato da pubblico e critica un pilastro della cultura Hip Hop del nostro paese, è il primo per Epic Records/Sony Music. Il CAOS LIVE, FESTIVAL 2022, prodotto e organizzato da Friends and Partners.