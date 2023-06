Falso allarme bomba durante lo spettacolo di Raimondo Todaro a Catania

Lo scorso venerdì 2 giugno, presso il Teatro Metropolitan di Catania, si è tenuto l'evento "Serata da sballo". Organizzato dall'accademia Todaro dance Academy, oltre a Raimondo Todaro, ospiti sono stati diversi volti del talent "Amici". Presenti il vincitore dell'ultima edizione Mattia Zenzola e poi Nunzio Stancampiano, Christian Stefanelli e Alessio Cavaliere. Durante la serata, però, è stato lanciato un falso allarme bomba che ha procurato un ritardo di 40 minuti allo svolgimento dello spettacolo.

Lo ha spiegato direttamente Raimondo Todaro in una story su Instagram nella quale ha mostrato il dito medio a chi ha lanciato l'allarme: "A quel pezzo di mer** che voleva rovinarci la serata con la caz**ta della boma in teatro! Ci ha procurato giusto 40 minuti di ritardo, mi dispiace per quei ragazzi che non sono riusciti a fare la foto". Insomma, l'unico disagio causato è la delusione di chi – a causa dello spettacolo iniziato in ritardo – non ha avuto il tempo di fare una foto con i talenti seguiti in tv".