Family Tour - Caccia al tesoro fotografica

Dopo il successo dell’anno scorso, ecco nuovamente la travolgente Caccia al tesoro fotografica nel cuore di Catania! Un’attività pensata per i bimbi e le loro famiglie. I bambini e le loro famiglie si cimenteranno in una caccia al tesoro guidata, durante la quale si dovranno risolvere indovinelli, scoprire luoghi nascosti, trovare dettagli particolari tra le vie della città.

Si partecipa a squadre: potete iscrivervi con la squadra già formata (minimo 2 adulti per squadra), oppure verrete uniti ad altri partecipanti il giorno stesso della Caccia. Premio finale per tutti i bimbi garantito.

Per partecipare è necessario avere un apparecchio fotografico (anche il cellulare va bene) che possa essere usato dai bambini durante il percorso. I bambini che partecipano saranno sotto la diretta responsabilità degli adulti accompagnatori per tutta la durata del gioco. Le attività si svolgeranno in città, in un’area circoscritta del centro storico, da percorrere esclusivamente a piedi.

ETÀ: dai 5 anni in su. NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 20 persone. PREZZO: bambini 5/12 anni 15€, adulti 10€. Sconto per soci KidsTrip possessori di carta annuale in corso di validità. PRENOTAZIONI: per partecipare è necessaria la prenotazione. Il tour sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Al raggiungimento del numero massimo (40 persone) le prenotazioni verranno inserite in una lista d’attesa. Per confermare la prenotazione è necessario inviare un messaggio whatsapp alle guide Elena o Valeria. CONTATTI: ELENA t: 347/4239626 – VALERIA t: 328/4534881.